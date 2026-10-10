НАТО уже не справляется: скрытая правда об Альянсе ошеломляет

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Кречмаровская Наталия
В среду, 7 октября 2026 года, в Киев с официальным визитом прибыл Военный комитет НАТО в полном составе – представители всех 32 стран-членов Альянса.
Украина-НАТО. Фото портал "Комментарии"
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, чем вызван этот визит.
При этом акцентировал, что денег нам давать не хотят, а европейцы еще и выставляют какие-то условия.
Эксперт отметил, что это уже не европейские чиновники – когда "припекло", приехали военные.
Напомним: портал "Комментарии" писал , что вопрос членства Украины в ЕС, кажется, удаляется. Некоторые страны категорически против ускоренной процедуры вступления Украины. Также предлагается рассмотреть варианты ограниченного членства.
Политический и экономический эксперт Тарас Загородний уверен, что ЕС не собирается принимать в союз Украину.
"Проголосует Польша на референдумы, что не пускаем Украину в ЕС. Мы же конкуренты и за деньги, и за все остальное. Нас должен интересовать доступ к рынкам. А ЕС нам не нужен. Вы представляете себе, что нам мозг компостирует фон дер Ляйен. Или Кос нам начнет рассказывать, как у нас должны быть построены государственные инсты".
По его словам, европейские политики хотят "выкачивать наших людей и технологии из Украины", ничего при этом не давая.