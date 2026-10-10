НАТО уже не справляется: скрытая правда об Альянсе ошеломляет

В среду, 7 октября 2026 года, в Киев с официальным визитом прибыл Военный комитет НАТО в полном составе – представители всех 32 стран-членов Альянса.

Украина-НАТО. Фото портал "Комментарии"

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний объяснил, чем вызван этот визит.

"Потому что оказывается без Украины ничего не получается. В Латвии уже заходят люди вооруженные, крушятся суда в Черном море, кибератаки, взрывы. За военными консультациями приехали к нам. Спасайте нас, спасайте нас", — объяснил эксперт.

При этом акцентировал, что денег нам давать не хотят, а европейцы еще и выставляют какие-то условия.

Эксперт отметил, что это уже не европейские чиновники – когда "припекло", приехали военные.

"Они понимают, что ситуация уже очень напряженная, нулевая стадия войны уже началась против Европы. Но там политики должны иметь разум, чтобы давать конкретные приказы, чтобы защищать страну", — подытожил эксперт.

Напомним: портал "Комментарии" писал , что вопрос членства Украины в ЕС, кажется, удаляется. Некоторые страны категорически против ускоренной процедуры вступления Украины. Также предлагается рассмотреть варианты ограниченного членства.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний уверен, что ЕС не собирается принимать в союз Украину.

"Проголосует Польша на референдумы, что не пускаем Украину в ЕС. Мы же конкуренты и за деньги, и за все остальное. Нас должен интересовать доступ к рынкам. А ЕС нам не нужен. Вы представляете себе, что нам мозг компостирует фон дер Ляйен. Или Кос нам начнет рассказывать, как у нас должны быть построены государственные инсты".

По его словам, европейские политики хотят "выкачивать наших людей и технологии из Украины", ничего при этом не давая.



