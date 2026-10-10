НАТО вже не справляється: прихована правда про Альянс приголомшує

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Кречмаровская Наталия
У середу, 7 жовтня 2026 року, до Києва з офіційним візитом прибув Військовий комітет НАТО у повному складі — представники всіх 32 країн-членів Альянсу.
Україна-НАТО. Фото портал "Коментарі"
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, чим насправді викликаний цей візит.
При цьому, акцентував, що грошей нам давати не хочуть, а європейці ще й виставляють якісь умови.
Експерт зауважив, що це вже не європейські посадовці — коли “припекло”, приїхали військові.
Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання членства України в ЄС, здається, віддаляється. Деякі країни категорично проти прискореної процедури вступу України. Також пропонують розглянути варіанти обмеженого членства.
Політичний та економічний експерт Тарас Загородній переконаний, що ЄС не збирається приймати в союз Україну.
“Проголосує Польща на референдуми, що не пускаємо Україну в ЄС. Ми ж конкуренти і за гроші, і за все інше. Нас повинен цікавити доступ до ринків. А ЄС нам не потрібен. Ви уявляєте собі, що нам мозок компостує фон дер Ля́йен. Чи Кос нам почне розповідати, як у нас повинні бути побудовані державні інституції”, — пояснив експерт.
За його словами, європейські політики хочуть “викачувати наших людей та технології з України”, нічого при цьому не даючи.