НАТО вже не справляється: прихована правда про Альянс приголомшує

У середу, 7 жовтня 2026 року, до Києва з офіційним візитом прибув Військовий комітет НАТО у повному складі — представники всіх 32 країн-членів Альянсу.

Україна-НАТО. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, чим насправді викликаний цей візит.

“Тому що виявляється без України нічого не виходить. В Латвії вже заходять люди озброєні, трощаться судна в Чорному морі, кібератаки, вибухи. За військовими консультаціями приїхали до нас. Рятуйте нас, рятуйте нас”, — пояснив експерт.

При цьому, акцентував, що грошей нам давати не хочуть, а європейці ще й виставляють якісь умови.

Експерт зауважив, що це вже не європейські посадовці — коли “припекло”, приїхали військові.

“Вони розуміють, що ситуація вже дуже напружена, нульова стадія війни вже почалася проти Європи. Але ж там політики повинні, мати розум, щоб давати конкретні накази, щоб захищати країну", — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання членства України в ЄС, здається, віддаляється. Деякі країни категорично проти прискореної процедури вступу України. Також пропонують розглянути варіанти обмеженого членства.

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній переконаний, що ЄС не збирається приймати в союз Україну.

“Проголосує Польща на референдуми, що не пускаємо Україну в ЄС. Ми ж конкуренти і за гроші, і за все інше. Нас повинен цікавити доступ до ринків. А ЄС нам не потрібен. Ви уявляєте собі, що нам мозок компостує фон дер Ля́йен. Чи Кос нам почне розповідати, як у нас повинні бути побудовані державні інституції”, — пояснив експерт.

За його словами, європейські політики хочуть “викачувати наших людей та технології з України”, нічого при цьому не даючи.



