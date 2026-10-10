logo_ukra

BTC/USD

82436

ETH/USD

2481.01

USD/UAH

44.89

EUR/UAH

50.31

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ НАТО НАТО вже не справляється: прихована правда про Альянс приголомшує
commentss НОВИНИ Всі новини

НАТО вже не справляється: прихована правда про Альянс приголомшує

Експерт Загородній розповів, чому насправді військові представники 32 країн приїздили до України

10 жовтня 2026, 00:18
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

У середу, 7 жовтня 2026 року, до Києва з офіційним візитом прибув Військовий комітет НАТО у повному складі — представники всіх 32 країн-членів Альянсу.

НАТО вже не справляється: прихована правда про Альянс приголомшує

Україна-НАТО. Фото портал "Коментарі"

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній пояснив, чим насправді викликаний цей візит. 

“Тому що виявляється без України нічого не виходить. В Латвії вже заходять люди озброєні,  трощаться судна в Чорному морі, кібератаки, вибухи. За військовими консультаціями приїхали до нас. Рятуйте нас, рятуйте нас”, — пояснив експерт.

При цьому, акцентував, що грошей нам давати не хочуть, а європейці ще й виставляють якісь  умови.

Експерт зауважив, що це вже не європейські посадовці — коли “припекло”, приїхали військові. 

“Вони розуміють, що ситуація вже дуже напружена, нульова стадія війни вже почалася проти Європи. Але ж там політики повинні, мати розум, щоб давати конкретні накази, щоб захищати країну", — підсумував експерт.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, що питання членства України в ЄС, здається, віддаляється. Деякі країни категорично проти прискореної процедури вступу України. Також пропонують розглянути варіанти обмеженого членства. 

Політичний та економічний експерт Тарас Загородній переконаний, що ЄС не збирається приймати в союз Україну. 

“Проголосує Польща на референдуми, що не пускаємо Україну в ЄС. Ми ж конкуренти і за гроші, і за все інше. Нас повинен цікавити доступ до ринків. А ЄС нам не потрібен. Ви уявляєте собі, що нам мозок компостує фон дер Ля́йен. Чи Кос нам почне розповідати, як у нас повинні бути побудовані державні інституції”, — пояснив експерт.

За його словами, європейські політики хочуть “викачувати наших людей та технології з України”, нічого при цьому не даючи.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=IOztuKECj9M
Теги:

Новини

Всі новини