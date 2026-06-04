НАТО возвращается в Украину: что означает неожиданное заседание Альянса в Киеве

В Киеве состоялась встреча представителей Украины и Североатлантического Альянса в формате впервые прошедшего в Украине Совета Украина-НАТО. О чем говорит такой шаг партнеров Киева, учитывая в последнее время осторожность США и компании, чтобы не злить Путина? Можно ли сказать, что заседание Совета Украина-НАТО – это политический сигнал, что с "невступлением" Украины в НАТО не все так просто? Издание "Комментарии" разбиралось в этой теме, собрав мнения экспертов.

Приезд Рютте в Киев

Украина получила положительный сигнал

Политолог, партнер международного коммуникационного агентства Good Politics Максим Джигун отметил, что встреча представителей Украины и Североатлантического Альянса в формате Совета Украина-НАТО состоялась в Киеве – это прежде всего знак солидарности наших партнеров из Северо-Атлантического Альянса с Украиной. И демонстрация того, что сейчас хороший момент для Украины и на линии фронта и в экономическом давлении на Российскую Федерацию.

"И это должно еще раз убедить Россию в том, что любые ее попытки отрезать побольше нашей территории, не увенчаются успехом. Потому что Украина, во-первых, сама сильная, а во-вторых, Украина — не одна. Ну, и не стоит забывать, что приезжают в гости часто тогда, когда ты сильный. И, когда есть чего попросить, чего получить от нашей страны. А сейчас в Украине есть, чем делиться. Украина имеет свои военные наработки. И в условиях, когда Соединенные Штаты, как вы справедливо отметили, на такой паузе поддержки Украины, европейцы ищут возможности для усиления собственных военных способностей, где Украина может рассказать то, чего другие не знают. И в удешевлении производства, и в том, как это может быть производство, как оно может работать на практике. Поэтому визит Рютте и его посещение Лукьяновского рынка, и запись видео, и многие другие вещи – это абсолютно положительный сигнал", – отметил эксперт.

При этом Максим Джигун отмечает, что не стоит забывать, что Соединенные Штаты также сейчас вынуждены с нами считаться. То есть это не тот случай, когда можно забыть о нас и не обращать внимание, потому что мы пропащие какие-то. Сейчас ситуация поменялась.

"Я думаю, что сейчас американцы все больше обращают внимание на то, что делает Украина, и что она может достичь даже без вовлеченности Соединенных Штатов, которые терроризируют нас постоянно своей поддержкой или не поддержкой. Собственно, подтверждением тому является недавний отчет Рубио перед конгрессменами, в котором он признал, что у Украины есть хорошие результаты. Все это яркое свидетельство того, что Америка вынуждена считаться с Украиной, учитывать, что Украина хочет, чего стремится, как она этого достигает. Потому что не забываем, что американский президент мечтает повесить себе еще одну медаль на лацкан своего пиджака с победой. Речь о мирном соглашении между Россией и Украиной. Это сейчас не так сильно беспокоит, честно говоря, нас как беспокоит то, как масштабировать наши способности. Здесь нужно как раз финансовое привлечение со стороны наших натовских партнеров. Думаю, что после этого дополнительные ассигнования на украинскую оборону должны появиться", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Подытоживая политолог, отметил, что делегация, посетившая Киев, точно видела, что производит Украина. Следовательно, потрогав это руками, гораздо понятнее, во что вкладываться, как помогать, особенно, когда это получит выгоды для самих стран-членов Альянса.

Заседание Совета Украина-НАТО – это политический сигнал

Политический эксперт Виктор Таран говорит, что, по его мнению, в Киеве прошло стратегическое заседание Совета Украина-НАТО.

"Откровенно говоря, неожиданное заседание. Потому что публично политические контакты между НАТО и Украиной резко уменьшились на фоне надежд Трампа, что это лишний раз не будет раздражать Путина и усиливать дипломатический тренд о завершении российско-украинской войны. Более того, публичное обязательство не принимать Украину в НАТО было частью "мирного пакета", о котором договаривались Вашингтон и Москва. Но мирные переговоры приостановились. И заседание Совета Украина-НАТО стало возможным. Да еще – прямо в Киеве. Прямо во время новых масштабных обстрелов Киева и прямых угроз Путина западным дипломатам", – отметил эксперт.

Он продолжает, можно было здесь еще вспомнить откровенные издевательства генсека НАТО Рютте над Путиным о "параде с разрешения Украины" прямо во время официальной речи.

"Заседание Совета Украина-НАТО – это политический сигнал, что с "невступлением" Украины в НАТО не все так просто. И дело не только в Трампе. Или в Путине, не желающем договариваться с Трампом. Дело тоже в самом Альянсе. Политический кризис и технологические пробелы в Альянсе сейчас очевидны. Для всей западной системы безопасности требуется радикальное обновление. И на этом фоне политически отодвигать от себя страну с самой боеспособной армией Европы выглядело бы тупо. Особенно если эта армия защищает Европу уже сегодня. В отличие от американской, которая, возможно, защитит завтра, но это уже неточно", – заметил эксперт.

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