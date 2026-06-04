НАТО повертається до України: що насправді означає несподіване засідання Альянсу в Києві

У Києві відбулася зустріч представників України та Північноатлантичного Альянсу у форматі Ради Україна-НАТО, що вперше пройшла в Україні. Про що говорить такий крок партнерів Києва, враховуючи останнім часом обережність США та компанії, щоб не злити Путіна? Чи можна сказати, що засідання Ради Україна-НАТО – це політичний сигнал, що з "невступом" України до НАТО не все так просто? Видання "Коментарі" розбиралося у цій темі, забравши думки експертів.

Приїзд Рютте до Києва

Україна отримала позитивний сигнал

Політолог, партнер міжнародного комунікаційного агентства Good Politics Максим Джигун зазначив, те, що зустріч представників України та Північноатлантичного Альянсу у форматі Ради Україна-НАТО відбулася у Києві – це, перш за все, знак солідарності наших партнерів із Північно-Атлантичного Альянсу з Україною. І демонстрація того, що зараз хороший момент для України і на лінії фронту, і в економічному тиску на Російську Федерацію.

"І це мало би ще раз переконати Росію в тому, що будь-які її спроби відтяти побільше нашої території, вони не увінчаються успіхом. Тому що Україна, по-перше, сама сильна, а, по-друге, Україна не одна. Ну, і не варто забувати, що приїжджають в гості часто тоді, коли ти сильний. І, коли є чого попросити, чого отримати від нашої країни. А зараз в Україні є чим ділитися. Україна має власні військові напрацювання. І в умовах, коли Сполучені Штати, як ви справедливо зазначили, на такій паузі щодо підтримки України, європейці шукають можливостей для посилення власних військових спроможностей, де Україна може розповісти те, чого інші не знають. І в здешевленні виробництва, в тому, яке це може бути виробництво, як воно може працювати на практиці. Тому візит Рютте і його відвідування Лук'янівського ринку, і запис відео, і багато інших речей – це абсолютно позитивний гарний сигнал", – зазначив експерт.

При цьому Максим Джигун наголошує, не варто забувати, що Сполучені Штати також зараз змушені з нами рахуватися. Тобто це не той випадок, коли можна забути за нас і не звертати увагу, тому що ми пропащі якісь. Зараз ситуація змінилася.

"Я думаю, що зараз американці все більше звертають уваги на те, що робить Україна, і що вона може досягти навіть без залученості Сполучених Штатів, які нас тероризують постійно своєю підтримкою чи не підтримкою. Власне, підтвердженням цього є нещодавній звіт Рубіо перед конгресменами в якому він визнав, що Україна має гарні результати. Все це є яскравим свідченням того, що Америка змушена рахуватися з Україною, зважати на те, що Україна хоче, чого прагне, як вона цього досягає. Тому що не забуваємо, що американський президент мріє повісити собі ще одну медаль на лацкан свого піджака з перемогою. Мова про мирну угоду між Росією і Україною. Це зараз не так сильно турбує, чесно кажучи, нас, як турбує те, як масштабувати наші спроможності. Тут потрібне якраз фінансове залучення з боку наших натівських партнерів. Думаю, що після цього додаткові асигнування на українську оборону точно мають з'явитися", – зазначив співрозмовник порталу "Коментарі".

Підсумовуючи політолог зауважив, що делегація, яка відвідала Київ, точно бачила, що виробляє Україна. Відтак, помацавши це руками, набагато зрозуміліше, у що вкладатися, як допомагати, особливо, коли це матиме зиски для самих країн-членів Альянсу.

Засідання Ради Україна-НАТО – це політичний сигнал

Політичний експерт Віктор Таран говорить, що, на його думку, у Києві відбулося стратегічне засідання Ради Україна-НАТО.

"Відверто кажучи, несподіване засідання. Бо публічно політичні контакти між НАТО та України різко зменшилися на тлі сподівань Трампа, що це зайвий раз не дратуватиме Путіна та посилюватиме дипломатичний тренд про завершення російсько-української війни. Навіть більше, публічне зобов'язання не приймати Україну в НАТО було частиною "мирного пакету", про який домовлялися Вашингтон та Москва. Але мирні перемовини призупинилися. І засідання Ради Україна-НАТО стало можливим. Та ще — прямо у Києві. Прямо під час нових масштабних обстрілів Києва та прямих погроз Путіна західним дипломатам", – зазначив експерт.

Він продовжує, можна було тут ще згадати відверті знущання генсека НАТО Рютте над Путіним про "парад з дозволу України" прямо під час офіційної промови.

"Засідання Ради Україна-НАТО – це політичний сигнал, що з "невступом" України до НАТО не все так просто. І справа не лише в Трампі. Чи в Путіні, який не хоче домовлятися з Трампом. Справа також у самому Альянсі. Політична криза та технологічні прогалини в Альянсі зараз є очевидними. Усій західній системі безпеки потрібне радикальне оновлення. І на цьому тлі політично відсовувати від себе країну з найбоєздатнішою армією Європи виглядало б якось тупо. Особливо, якщо ця армія захищає Європу вже сьогодні. На відміну від американської, яка можливо захистить завтра, але це вже неточно", – зауважив експерт.

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