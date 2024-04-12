НАТО выжило себя как организационная структура, способная оперативно реагировать на очевидные вызовы, считает политический эксперт Валерий Клочок.

Альянс не способен оперативно реагировать на угрозы. Фото из открытых источников

Политолог отметил, что каждое промедление Альянса может иметь катастрофические последствия, в частности, для Польши или стран Балтии.

"Понимая абсолютно очевидный кризис в Альянсе, Эммануэль Макрон пытается выдвигать инициативы, предусматривающие создание объединений, альтернативных существующему блоку безопасности. По всей вероятности, в кабинетах европейских лидеров обсуждается идея о создании нового военно-политического союза на базе структур Альянса. Судя по недавним заявлениям глав НАТО о том, что блок не поддерживает создание параллельных военных структур, НАТО против такой инициативы. В то же время Макрон, очевидно, не против, поскольку остается сторонником отправки в Украину иностранных войск, несмотря на сопротивление абсолютного большинства членов Альянса", — подчеркнул Валерий Клочок.

Эксперт считает, что новый оборонный союз в Европе, в который обязательно войдет Украина, может стать альтернативой бесперспективным попыткам Киева попасть в Альянс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти не понимают важности демобилизации, потому что в Офисе президента нет людей с настоящим боевым опытом, считает бывший командир роты 47-й механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник. "Если бы генералы шли в посадки выполнять свои приказы, они были бы более благосклонны к демобилизации. Если бы в Офисе президента были люди с настоящим боевым опытом, они умели бы объяснить солдату свои гениальные управленческие решения", — подчеркнул офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Вооруженные силы Украины пока хоть как-то не приблизились к уничтожению наступательного потенциала российской армии. По мнению обозревателя британского журнала Spectator Оуэна Мэтьюза, успешные удары украинских дронов по территории РФ и даже уничтожение Крымского моста не остановят наступление РФ. Он считает, что Россия на переговорах, если они все же состоятся, не будет уступать восторженным регионам.