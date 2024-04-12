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НАТО выжило себя: существует ли альтернатива блоку

К эффективности НАТО есть серьезные вопросы

12 апреля 2024, 23:47
Автор:
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Марьян Ощановский
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НАТО выжило себя как организационная структура, способная оперативно реагировать на очевидные вызовы, считает политический эксперт Валерий Клочок.

НАТО выжило себя: существует ли альтернатива блоку

Альянс не способен оперативно реагировать на угрозы. Фото из открытых источников

Политолог отметил, что каждое промедление Альянса может иметь катастрофические последствия, в частности, для Польши или стран Балтии.

"Понимая абсолютно очевидный кризис в Альянсе, Эммануэль Макрон пытается выдвигать инициативы, предусматривающие создание объединений, альтернативных существующему блоку безопасности. По всей вероятности, в кабинетах европейских лидеров обсуждается идея о создании нового военно-политического союза на базе структур Альянса. Судя по недавним заявлениям глав НАТО о том, что блок не поддерживает создание параллельных военных структур, НАТО против такой инициативы. В то же время Макрон, очевидно, не против, поскольку остается сторонником отправки в Украину иностранных войск, несмотря на сопротивление абсолютного большинства членов Альянса", — подчеркнул Валерий Клочок.

Эксперт считает, что новый оборонный союз в Европе, в который обязательно войдет Украина, может стать альтернативой бесперспективным попыткам Киева попасть в Альянс.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинские власти не понимают важности демобилизации, потому что в Офисе президента нет людей с настоящим боевым опытом, считает бывший командир роты 47-й механизированной бригады, офицер ВСУ Николай Мельник. "Если бы генералы шли в посадки выполнять свои приказы, они были бы более благосклонны к демобилизации. Если бы в Офисе президента были люди с настоящим боевым опытом, они умели бы объяснить солдату свои гениальные управленческие решения", — подчеркнул офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Вооруженные силы Украины пока хоть как-то не приблизились к уничтожению наступательного потенциала российской армии. По мнению обозревателя британского журнала Spectator Оуэна Мэтьюза, успешные удары украинских дронов по территории РФ и даже уничтожение Крымского моста не остановят наступление РФ. Он считает, что Россия на переговорах, если они все же состоятся, не будет уступать восторженным регионам.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=w8htCq4T_uE&t=2907s
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