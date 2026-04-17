НАТО ждет развал: в Эстонии жестко ответили на страхи из-за США и России

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что разговоры о возможном распаде НАТО не имеют под собой оснований, а Соединенные Штаты останутся ключевым гарантом безопасности для союзников даже на фоне роста глобальной напряженности. Об этом он сказал во время визита в Вильнюс, подчеркнув, что не сомневается в готовности Вашингтона защитить страны Альянса в случае угрозы со стороны России. По его словам, доверие между союзниками сохраняется, несмотря на политические разногласия.

НАТО. Фото: из открытых источников

В последние месяцы внутри НАТО действительно усилились дискуссии. Они обострились после резонансных заявлений Дональд Трамп о возможном выходе США из Альянса. Дополнительное напряжение вызвали вопросы безопасности в районе Ормузского пролива и ситуация вокруг Гренландии.

Певкур сравнил нынешние отношения внутри блока с "долгосрочным браком": конфликты неизбежны, однако они не означают разрыва. В то же время он признал, что европейские страны пока не обладают достаточными ресурсами для самостоятельного противостояния военной угрозе без поддержки США.

На этом фоне министр призвал союзников срочно увеличивать оборонные расходы. Эстония, по его словам, уже демонстрирует пример, планируя направить на оборону более 5% ВВП – один из самых высоких показателей в НАТО.

Отдельно он обратил внимание на ситуацию вокруг Ирана, подчеркнув, что ее стабилизация позволит США сосредоточиться на поддержке Украины.

"Для нашего региона это остается главной проблемой", — отметил Певкур.

