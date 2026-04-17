НАТО чекає на розвал: в Естонії жорстко відповіли на страхи через США та Росію

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур заявив, що розмови про можливий розпад НАТО не мають підстав, а Сполучені Штати залишаться ключовим гарантом безпеки для союзників навіть на тлі зростання глобальної напруженості. Про це він сказав під час візиту до Вільнюса, наголосивши, що не сумнівається у готовності Вашингтона захистити країни Альянсу у разі загрози з боку Росії. За його словами, довіра між союзниками зберігається, незважаючи на політичні розбіжності.

В останні місяці всередині НАТО справді посилилися дискусії. Вони загострилися після резонансних заяв Дональда Трампа про можливий вихід США з Альянсу. Додаткове напруження викликали питання безпеки в районі Ормузької протоки та ситуація навколо Гренландії.

Певкур порівняв нинішні відносини всередині блоку з "довгостроковим шлюбом": конфлікти є неминучими, проте вони не означають розриву. У той же час він визнав, що європейські країни поки що не мають достатніх ресурсів для самостійного протистояння військовій загрозі без підтримки США.

На цьому фоні Міністр закликав союзників терміново збільшувати оборонні витрати. Естонія, за його словами, вже демонструє приклад, плануючи направити на оборону понад 5% ВВП – один із найвищих показників у НАТО.

Окремо він звернув увагу на ситуацію навколо Ірану, наголосивши, що її стабілізація дозволить США зосередитися на підтримці України.

"Для нашого регіону це залишається головною проблемою", — зазначив Певкур.

