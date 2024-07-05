Не ближайшие год или два: Столтенберг озвучил новые сроки, когда Украина присоединится к НАТО

Украина присоединится к оборонному альянсу в течение следующего десятилетия. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью агентству DPA рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсека спросили о возможном расширении Североатлантического альянса в ближайшие десять лет.

"Я очень надеюсь, что Украина станет союзником", – сказал Столтенберг, который покидает пост генсека этой осенью.

Незадолго до саммита НАТО в Вашингтоне Столтенберг также призвал к еще большей военной помощи Украине.

"Чем сильнее будет наша поддержка, тем быстрее эта война может закончиться... Чем больше мы возьмем на себя обязательств в долгосрочной перспективе, тем быстрее война может закончиться", – сказал он.

Недавно СМИ также сообщили, что на юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне объявят о создании новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировки для Украины" (NSATU).

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина должна получить "необратимое" предложение о возможном членстве в НАТО во время саммита в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом в интервью изданию "Politico" заявила глава миссии Украины при Альянсе Наталья Галибаренко.

"Мы хотели бы, чтобы [союзники] зафиксировали необратимость пути Украины к членству в НАТО. Мы не просим чего-нибудь чрезвычайного", – отметила Наталья Галибаренко.



