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Не ближайшие год или два: Столтенберг озвучил новые сроки, когда Украина присоединится к НАТО

Йенс Столтенберг надеется на членство Украины в НАТО в течение 10 лет

сегодня, 12:02
Автор:
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Кравцев Сергей
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Украина присоединится к оборонному альянсу в течение следующего десятилетия. Как передает портал "Комментарии", об этом в интервью агентству DPA рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Не ближайшие год или два: Столтенберг озвучил новые сроки, когда Украина присоединится к НАТО

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

Генсека спросили о возможном расширении Североатлантического альянса в ближайшие десять лет.

"Я очень надеюсь, что Украина станет союзником", – сказал Столтенберг, который покидает пост генсека этой осенью.

Незадолго до саммита НАТО в Вашингтоне Столтенберг также призвал к еще большей военной помощи Украине.

"Чем сильнее будет наша поддержка, тем быстрее эта война может закончиться... Чем больше мы возьмем на себя обязательств в долгосрочной перспективе, тем быстрее война может закончиться", – сказал он.

Недавно СМИ также сообщили, что на юбилейном 75-м саммите НАТО в Вашингтоне объявят о создании новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировки для Украины" (NSATU).

Читайте также на портале "Комментарии" — Владимир Зеленский окончательно закрыл вопрос по приглашению Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина должна получить "необратимое" предложение о возможном членстве в НАТО во время саммита в Вашингтоне 9-11 июля. Об этом в интервью изданию "Politico" заявила глава миссии Украины при Альянсе Наталья Галибаренко.

"Мы хотели бы, чтобы [союзники] зафиксировали необратимость пути Украины к членству в НАТО. Мы не просим чего-нибудь чрезвычайного", – отметила Наталья Галибаренко.




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