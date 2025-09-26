logo

Не можем разрешить: НАТО признало большую проблему из-за российских БПЛА
НОВОСТИ

Не можем разрешить: НАТО признало большую проблему из-за российских БПЛА

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что западные вооруженные силы не могут в дальнейшем использовать дорогостоящие ракеты для сбивания приближающихся дронов.

26 сентября 2025, 08:55
Автор:
avatar

Клименко Елена

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что западные вооруженные силы не могут в дальнейшем использовать дорогие ракеты для сбивания приближающихся дронов.

Не можем разрешить: НАТО признало большую проблему из-за российских БПЛА

Фото: из открытых источников

"Использовать ракеты стоимостью сотни тысяч долларов для уничтожения дронов, которые стоят всего тысячу или две тысячи долларов, — это глупо", — сказал Рютте в интервью Bloomberg.

На вопрос о наличии у НАТО необходимого оборудования, он признал: "В краткосрочной перспективе нет", добавив, что альянс перенимает опыт украинской стороны и активно разрабатывает новые технологии, которые планирует внедрить в ближайшие недели.

По словам Рютте, эти усилия направлены на обеспечение "дополнительных способов перехвата наряду с традиционными методами борьбы".

В то же время он воздержался от комментариев по поводу сообщений о том, что европейские дипломаты якобы предупредили Кремль о готовности НАТО сбивать российские самолеты, однако признал, что подобные "неофициальные сигналы" поступают регулярно.

"Об истребителях — это не новость. Это плохо и должно прекратиться, но наши пилоты готовы действовать в случае необходимости", — добавил Рютте.

Также он прокомментировал заявление Дональда Трампа, который назвал Россию "бумажным тигром", отметив, что это задело Кремль на самом высоком уровне.

Как уже писали "Комментарии", несмотря на казавшиеся оптимистичными для Украины громкие заявления Дональда Трампа, главное — то, что происходит за кулисами. В США уже принято несколько важных решений, положительно влияющих на украинскую безопасность, но еще не ставших публичными, заявил Борис Пинкус, представитель Республиканской партии США.



