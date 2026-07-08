"Не сможет победить Россию": премьер Болгарии напугал саммит НАТО ядерным оружием РФ

Перед саммитом НАТО в Анкаре премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что дальнейшая эскалация войны России против Украины увеличивает риск применения Москвой ядерного оружия. В то же время, он выразил сомнение в способности Запада достичь военной победы над Россией конвенционными средствами и призвал активизировать дипломатические усилия.

Румен Радев. Фото из открытых источников

На вопрос журналистов о том, какое послание он хотел бы адресовать российскому лидеру Владимиру Путину на фоне почти ежедневных ракетных ударов по Украине, Радев заявил, что коллективный Запад пытается победить "величайшее ядерное государство", не имея достаточных возможностей для противодействия его современным ракетным системам.

"Мой месседж прост: мы, коллективный Запад, пытаемся достичь конвенционной победы над крупнейшим ядерным государством, не имея достаточно возможностей противостоять их гиперзвуковым ракетам", — заявил Радев и добавил, что действия союзников повышают уровень ядерной эскалации, а "это очень опасно".

По его словам, европейские страны должны сосредоточиться на поиске дипломатического пути завершения войны и не допустить дальнейшего обострения.

Отдельно премьер Болгарии прокомментировал военную помощь Украине. Он заявил, что у Софии больше нет возможности поставлять оружие и боеприпасы из складов собственных Вооруженных сил.

"Мы исчерпали наши возможности, чтобы оказывать военную поддержку, то есть оружие и боеприпасы из складов болгарских вооруженных сил. Мы предоставили 13 пакетов, у нас не осталось ничего, что мы можем передать Украине", – отметил Радев.

Однако политик подчеркнул, что Болгария не прекращает поддержку Украины. По словам Радева, страна и дальше готова помогать ремонтом военной техники и оборудования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фридрих Мерц заявил, что Россия не сможет победить в войне против Украины.

Также "Комментарии" писали, что Украина отказалась от предыдущего мирного плана и продвигает новый подход к завершению войны с Россией.