"Не зможе перемогти Росію": прем’єр Болгарії налякав саміт НАТО ядерною зброєю РФ

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Slava Kot
Перед самітом НАТО в Анкарі прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що подальша ескалація війни Росії проти України збільшує ризик застосування Москвою ядерної зброї. Водночас він висловив сумнів у здатності Заходу досягти військової перемоги над Росією конвенційними засобами та закликав активізувати дипломатичні зусилля.
Румен Радев. Фото з відкритих джерел
На запитання журналістів про те, яке послання він хотів би адресувати російському лідеру Володимиру Путіну на тлі майже щоденних ракетних ударів по Україні, Радєв заявив, що колективний Захід намагається перемогти "найбільшу ядерну державу", не маючи достатніх можливостей для протидії її сучасним ракетним системам.
За його словами, європейські країни повинні зосередитися на пошуку дипломатичного шляху завершення війни та не допустити її подальшого загострення.
Окремо прем’єр Болгарії прокоментував військову допомогу Україні. Він заявив, що Софія більше не має можливості постачати зброю та боєприпаси зі складів власних Збройних сил.
Однак політик підкреслив, що Болгарія не припиняє підтримку України. За словами Радева, країна й надалі готова допомагати ремонтом військової техніки та обладнання.
Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Фрідріх Мерц заявив, що Росія не зможе перемогти у війні проти України.
Також "Коментарі" писали, що Україна відмовилася від попереднього мирного плану та просуває новий підхід до завершення війни з Росією.