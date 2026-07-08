"Не зможе перемогти Росію": прем’єр Болгарії налякав саміт НАТО ядерною зброєю РФ

Перед самітом НАТО в Анкарі прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев заявив, що подальша ескалація війни Росії проти України збільшує ризик застосування Москвою ядерної зброї. Водночас він висловив сумнів у здатності Заходу досягти військової перемоги над Росією конвенційними засобами та закликав активізувати дипломатичні зусилля.

Румен Радев. Фото з відкритих джерел

На запитання журналістів про те, яке послання він хотів би адресувати російському лідеру Володимиру Путіну на тлі майже щоденних ракетних ударів по Україні, Радєв заявив, що колективний Захід намагається перемогти "найбільшу ядерну державу", не маючи достатніх можливостей для протидії її сучасним ракетним системам.

"Мій меседж простий: ми, колективний Захід, намагаємося досягнути конвенційної перемоги над найбільшою ядерною державою, не маючи достатньо можливостей протистояти їхнім гіперзвуковим ракетам", — заявив Радев та додав, що дії союзників підвищують рівень ядерної ескалації, а "це дуже небезпечно".

За його словами, європейські країни повинні зосередитися на пошуку дипломатичного шляху завершення війни та не допустити її подальшого загострення.

Окремо прем’єр Болгарії прокоментував військову допомогу Україні. Він заявив, що Софія більше не має можливості постачати зброю та боєприпаси зі складів власних Збройних сил.

"Ми вичерпали наші можливості, щоб надавати військову підтримку, тобто зброю і боєприпаси зі складів болгарських збройних сил. Ми надали 13 пакетів, у нас не залишилося нічого, що ми можемо передати Україні", — зазначив Радев.

Однак політик підкреслив, що Болгарія не припиняє підтримку України. За словами Радева, країна й надалі готова допомагати ремонтом військової техніки та обладнання.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Фрідріх Мерц заявив, що Росія не зможе перемогти у війні проти України.

Також "Коментарі" писали, що Україна відмовилася від попереднього мирного плану та просуває новий підхід до завершення війни з Росією.