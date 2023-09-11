logo

BTC/USD

26000.58

ETH/USD

1592.21

LTC/USD

60.18

USD/UAH

37.90

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Не видят признаков атаки: в НАТО отреагировали на падение российского дрона-камикадзе в Румынии
commentss НОВОСТИ Все новости

Не видят признаков атаки: в НАТО отреагировали на падение российского дрона-камикадзе в Румынии

Ночью 4 сентября россияне атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области дронами-камикадзе.

11 сентября 2023, 19:20
Автор:
avatar

Лиля Воробьева
Поделитесь публикацией:

Через несколько дней после того, как российские шахеды во время атаки на Украину оказались и взорвались на территории Румынии. НАТО сделало соответствующее заявление. Там сказали, что не видят признаков чего, что Россия целенаправленно собиралась атаковать территорию Румынии. С такими словами выступил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, пишет G4Media.ro.

Не видят признаков атаки: в НАТО отреагировали на падение российского дрона-камикадзе в Румынии

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоане (фото из открытых источников)

По его словам, у НАТО нет никаких доказательств того, что РФ собирается напасть на государство-члена НАТО даже после того, как в районе Плаура нашли обломки еще одного российского беспилотника.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Я хочу заверить румынскую общественность и общественность соседних территорий, что нет причин для беспокойства", — сказал Джоан.

Кроме того, он призвал общество к "спокойствию и уверенности", особенно жителей приграничных с Украиной районов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр обороны Румынии подтвердил нарушение их границ . Министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил, что обломки российского беспилотника упали на территории его страны. Это произошло вопреки заявлению президента Румынии Клауса Иоганниса, отрицавшего инцидент.

Ангел Тилвар указал, что части российских дронов упали на территорию Румынии после атаки на украинские населенные пункты на юге Украины. Заявление Тилвара вышло через два дня после сообщений Киева о падении российских БПЛА в Румынии.

Также "Комментарии" сообщали о том, что в Румынии могут начать эвакуацию населения из-за российских атак . В Румынии могут эвакуировать жителей приграничных территорий из-за атак россиян на портовую инфраструктуру Украины. Ситуацию в селе Плауру мэр коммуны Чаталкиой Тудор Чернега обсудил с министром обороны Ангелом Тилваром. Плаура находится всего в 300 метрах от Измаильского порта, местные жители видят, как запущенные россиянами дроны пролетают над их домами, а некоторые падают недалеко от деревни.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!