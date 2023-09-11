Не видят признаков атаки: в НАТО отреагировали на падение российского дрона-камикадзе в Румынии

Через несколько дней после того, как российские шахеды во время атаки на Украину оказались и взорвались на территории Румынии. НАТО сделало соответствующее заявление. Там сказали, что не видят признаков чего, что Россия целенаправленно собиралась атаковать территорию Румынии. С такими словами выступил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане, пишет G4Media.ro .

По его словам, у НАТО нет никаких доказательств того, что РФ собирается напасть на государство-члена НАТО даже после того, как в районе Плаура нашли обломки еще одного российского беспилотника.

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"Я хочу заверить румынскую общественность и общественность соседних территорий, что нет причин для беспокойства", — сказал Джоан.

Кроме того, он призвал общество к "спокойствию и уверенности", особенно жителей приграничных с Украиной районов.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что министр обороны Румынии подтвердил нарушение их границ . Министр обороны Румынии Ангел Тилвар подтвердил, что обломки российского беспилотника упали на территории его страны. Это произошло вопреки заявлению президента Румынии Клауса Иоганниса, отрицавшего инцидент.

Ангел Тилвар указал, что части российских дронов упали на территорию Румынии после атаки на украинские населенные пункты на юге Украины. Заявление Тилвара вышло через два дня после сообщений Киева о падении российских БПЛА в Румынии.