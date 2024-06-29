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Неожиданный поворот. Союзник РФ приедет в Вашингтон на саммит НАТО

Армения, являющаяся традиционным союзником России, примет участие в саммите Альянса

сегодня, 00:15
Автор:
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Марьян Ощановский
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Армения подтвердила участие в саммите НАТО, который состоится в Вашингтоне 9-11 июля.

Неожиданный поворот. Союзник РФ приедет в Вашингтон на саммит НАТО

Саммит НАТО пройдет в Вашингтоне. Фото из открытых источников

По словам пресс-секретаря МИД Армении Ани Бадалян, Ереван подтвердил свое участие в Вашингтонском саммите НАТО в формате партнеров.

"Армения получила приглашение принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне в формате партнеров, а также других мероприятиях, посвященных 75-летию Альянса, и подтвердила свое участие. Других договоренностей на данный момент нет", — рассказала Бадалян.

Как известно, помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен сообщал, что американская сторона пригласила на встречу партнеров в рамках саммита НАТО Азербайджан и Армению.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава НАТО Йенс Столтенберг заявил, что российская армия не способна совершить большой прорыв на фронте. "Россияне снова попытались начать наступление этой весной и летом, но пока добились лишь незначительных успехов. Мы увидели, что украинцы смогли удержать оборону", — заявил Йенс Столтенберг. По словам генсека, у НАТО нет никаких оснований полагать, что у РФ есть возможности и силы для совершения больших прорывов. При этом он отметил, что Россия продолжит наступать и наносить авиаудары.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские захватчики, скорее всего, вскоре смогут захватить город Красногоровка в Донецкой области, сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алексом". "В Красногоровке плохие дела. У противника есть продвижение в частном секторе. Сейчас на этом участке адские бои. Наши подразделения сильно истощены", — рассказал лейтенант ВСУ.



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Источник: https://armenpress.am/ru/article/1194717
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