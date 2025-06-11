Несмотря на позицию США: какая страна в НАТО борется за членство Украины в Альянсе

В последнее время существенно увеличилось число политиков, которые против вступления Украины в НАТО. В то же время Литва несмотря на меняющиеся взгляды продолжает настаивать на поддержке Киева. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Членство Украины в НАТО. Фото: из открытых источников

Министр обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что не откажется от продвижения идеи членства Украины в НАТО. Она подчеркнула, что окончательное решение о присоединении должен принимать исключительно альянс, а не путинский режим.

СМИ отмечает, Литва из-за Сувалкского ущелья — стратегического коридора между Калининградом и Беларусью — находится под постоянной угрозой потенциальной агрессии со стороны России.

Издание отмечает, президент США Дональд Трамп, а также прокремлевские союзники в НАТО – Венгрия и Словакия, а также новоизбранный польский лидер Кароль Навроцкий не поддерживают идею членства Украины в альянсе.

Соответственно, во время внутренних дискуссий в НАТО даже обсуждалось, стоит ли приглашать президента Украины Владимира Зеленского на саммит в Гааге.

Шакалиене подчеркнула, что Литва поддерживает участие Зеленского в саммите, поскольку это продемонстрирует силу и единство альянса, особенно в вопросах поддержки Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — на приближающемся саммите НАТО в Гааге страны-члены рассмотрят амбициозную инициативу: разрешить включение расходов на оборону Украины в новый общий показатель расходов. Цель – не менее 5% ВВП, из которых 3,5% должны идти на основные оборонные нужды, а еще 1,5% — на киберзащиту, инфраструктуру и гражданскую готовность. Но есть и неприятный момент – о том, что Украина станет членом Альянса никто в итоговой декларации не скажет. Об этом пишет Bloomberg.



