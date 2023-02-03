Норвегия хочет заказать новые танки Leopard 2

Норвегия намерена закупить танки Leopard 2 для укрепления своего военного арсенала. Правительство скандинавской страны планирует приобрести 54 танка у компании Krauss-Maffei Wegmann Group с возможностью дозаказать еще 18 позже. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.



Норвегия закажет в Германии танки Leopard 2. Фото из открытых источников

Во время своего выступления на пресс-конференции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил необходимость закупить еще больше танков.

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"Закупая немецкие танки, мы гарантируем, что Норвегия имеет тот же тип танков, что и наши северные соседи и близкие союзники. Мы также налаживаем более тесные связи с Германией в сфере политики безопасности", — сказал Гар Стере.

Норвегия почти 200 км общей границы с Россией, поэтому не удивительно, что скандинавская страна пытается модернизировать свою технику. По данным правительства, последний раз танки Норвегия покупала еще в 2001 году.

"Модернизируя нашу оборону современным оборудованием, мы делаем НАТО сильнее, что первостепенно в текущей ситуации безопасности", — считает министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Новые танки от немецкого производителя военной техники компании Krauss-Maffei Wegmann Group поступят в Норвегию к 2026 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Германии согласилось отправить танки Leopard 1 в Украину. Несколько недель до того, Бундестаг принял решение предоставить Украине танки Leopard 2, а также разрешил реэкспорт этой военной техники из других стран в Киев.

Также "Комментарии" писали о Польше, которая сделала заявление об истребителях для Украины.



