logo

BTC/USD

23383.77

ETH/USD

1639.26

LTC/USD

98.26

USD/UAH

40.00

EUR/UAH

43.35

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Норвегия хочет заказать новые танки Leopard 2
commentss НОВОСТИ Все новости

Норвегия хочет заказать новые танки Leopard 2

Скандинавская страна планирует купить новые танки, чтобы модернизировать свой военный потенциал. В последний раз Норвегия покупали танки более 20 лет назад.

сегодня, 15:31
Поделитесь публикацией:
Автор:

Slava Kot

Норвегия намерена закупить танки Leopard 2 для укрепления своего военного арсенала. Правительство скандинавской страны планирует приобрести 54 танка у компании Krauss-Maffei Wegmann Group с возможностью дозаказать еще 18 позже. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Норвегия хочет заказать новые танки Leopard 2

Норвегия закажет в Германии танки Leopard 2. Фото из открытых источников

Во время своего выступления на пресс-конференции премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере отметил необходимость закупить еще больше танков.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Закупая немецкие танки, мы гарантируем, что Норвегия имеет тот же тип танков, что и наши северные соседи и близкие союзники. Мы также налаживаем более тесные связи с Германией в сфере политики безопасности", — сказал Гар Стере.

Норвегия почти 200 км общей границы с Россией, поэтому не удивительно, что скандинавская страна пытается модернизировать свою технику. По данным правительства, последний раз танки Норвегия покупала еще в 2001 году.

"Модернизируя нашу оборону современным оборудованием, мы делаем НАТО сильнее, что первостепенно в текущей ситуации безопасности", — считает министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грамм.

Новые танки от немецкого производителя военной техники компании Krauss-Maffei Wegmann Group поступят в Норвегию к 2026 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что правительство Германии согласилось отправить танки Leopard 1 в Украину. Несколько недель до того, Бундестаг принял решение предоставить Украине танки Leopard 2, а также разрешил реэкспорт этой военной техники из других стран в Киев.

Также "Комментарии" писали о Польше, которая сделала заявление об истребителях для Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2023/feb/03/russia-ukraine-war-live-zelenskiy-pushes-for-10th-sanctions-package-from-eu-leaders-meeting-in-kyiv#top-of-blog
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!