Новый глава Пентагона в Брюсселе сделал важное заявление: что теперь ждет НАТО

Глава Пентагона Пит Хегсет прибыл в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Он сделал заявление по поводу роли Североатлантического Альянса. Как передает портал "Комментарии", об этом Хегсет сообщил у себя в X (Twitter).

Пит Хегсет. Фото: из открытых источников

"Наше обязательство четкое: НАТО должно быть более сильной, смертоносной силой, а не дипломатическим клубом. Время союзникам действовать в соответствии с моментом", — отметил новый глава Пентагона.

Стоит отметить, что сегодня в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоится заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Это будет уже 26-я встреча союзников.

Впервые "Рамштайн" будет возглавлять не США, а Великобритания. Это будет первая встреча по обороне Украины после возвращения Дональда Трампа в Белый дом и назначения Пита Хегсета на должность главы Пентагона.

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Также издание "Комментарии" сообщало – новый глава Пентагона Пит Хегсет, как ожидается, не будет объявлять о военной помощи Киеву в ходе первой зарубежной поездки в Европу. Как передает портал "Комментарии", эту новость активно распространяют российские пропагандистские СМИ, ссылаясь на AP.

Отмечается, Пит Хегсет в рамках турне по Европе, которое начинается сегодня, посетит Германию и Польшу, а также примет участие в заседании контактной группы по Украине в Брюсселе.



