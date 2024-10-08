Новый курс НАТО: чего ждать Украине от Марка Рютте

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Марьян Ощановский
Первый рабочий визит новый Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совершил в Киев, поскольку является известным другом Украины, заявил политолог Виталий Кулик.
В НАТО сменился глава. Фото из открытых источников
Политолог напомнил, что, будучи премьер-министром Нидерландов, Рютте приложил максимум усилий, чтобы убедить европейскую бюрократию поддерживать Украину на должном уровне и предоставить самолеты, тяжелую технику и дальнобойное вооружение.
Политолог убежден, что Украина станет одним из ключевых приоритетов нового Генсека НАТО.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что план победы Украины, с которым президент Владимир Зеленский ездил в США, сейчас совершенствуют и представляют западным партнерам. "Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна каждому в нашей стране", — заявил Владимир Зеленский.
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