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Новый курс НАТО: чего ждать Украине от Марка Рютте

Рютте известен дружеским отношением к Украине

8 октября 2024, 22:49
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Марьян Ощановский

Первый рабочий визит новый Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте совершил в Киев, поскольку является известным другом Украины, заявил политолог Виталий Кулик.

Новый курс НАТО: чего ждать Украине от Марка Рютте

В НАТО сменился глава. Фото из открытых источников

Политолог напомнил, что, будучи премьер-министром Нидерландов, Рютте приложил максимум усилий, чтобы убедить европейскую бюрократию поддерживать Украину на должном уровне и предоставить самолеты, тяжелую технику и дальнобойное вооружение.

"Марк Рютте является одним из лоббистов нового концепта о переходе европейских государств от поддержки Украины к привлечению в сдерживании РФ. Концепт означает переход через так называемые путинские красные линии, предоставление нового вооружения, развертывание кластеров совместного производства оружия, логистические хабы на территории Польши и Румынии и создание новых схем закупки боеприпасов на рынке третьих стран", — рассказал Виталий Кулик.

Политолог убежден, что Украина станет одним из ключевых приоритетов нового Генсека НАТО.

"Но следует понимать, что Генсек не формирует окончательные политические решения Альянса. В частности, решение о членстве Украины в блоке безопасности, которое поддерживает Рютте, будет принимать политическое руководство членов НАТО. Как мы знаем, предыдущие Генеральные секретари блока также делали многообещающие заявления по поводу членства Украины в НАТО, однако всегда был сдерживающий фактор – участники Альянса", — добавил он.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что план победы Украины, с которым президент Владимир Зеленский ездил в США, сейчас совершенствуют и представляют западным партнерам. "Поняв все позиции партнеров, все реальные возможности для Украины, усилив наш план победы, мы сделаем публичной нашу стратегию дальнейших действий. Важно, что перспектива должна быть понятна каждому в нашей стране", — заявил Владимир Зеленский.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=g3a5YKc4R1M&t=2730s
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