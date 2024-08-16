О чем говорит реакция России на вторжение в Курскую область: в НАТО дали ответ

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Кравцев Сергей
Россия продемонстрировала "довольно медленную и рассеянную реакцию" на украинские наступательные действия в Курской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает "Голос Америки".
Кристофер Каволи. Фото: из открытых источников
Каволи считает, что такая реакция России связана с несколькими факторами. Во-первых, это отсутствие понимания, кто должен быть ответственным за боевые действия внутри РФ, во-вторых, отсутствие высвобожденных войск, которые Россия может привлечь против операции в Курской области.
Во-вторых, считает генерал, у России нет свободных сил, которые она может перебросить туда. Уровень вовлеченности и доли российских наземных сил, которые находятся в Украине, очень существенный.
Каволи отмечает, что подразделения, которые остались в России и могут противостоять подобной проблеме — военные срочной службы, которым теоретически и юридически запрещено воевать в Украине. Соответственно речь идет не о тех боевых единицах, от которых можно ожидать быстрой реакции.
Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе подчеркивает, что российские власти перебросили в Курский регион много воздушных сил, но неизвестно, сколько наземных сил будет привлечено, и какой эффект это будет иметь.
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