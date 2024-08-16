О чем говорит реакция России на вторжение в Курскую область: в НАТО дали ответ

Россия продемонстрировала "довольно медленную и рассеянную реакцию" на украинские наступательные действия в Курской области. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи, сообщает "Голос Америки".

Кристофер Каволи. Фото: из открытых источников

Каволи считает, что такая реакция России связана с несколькими факторами. Во-первых, это отсутствие понимания, кто должен быть ответственным за боевые действия внутри РФ, во-вторых, отсутствие высвобожденных войск, которые Россия может привлечь против операции в Курской области.

"Россия до сих пор собирает воедино реакцию на вторжение Украины. Пока это была только довольно медленная и рассеянная реакция. Частично это потому, что Россия не устанавливает, кто имеет полномочия. Министерство обороны ответственно за военные действия внутри Украины, но не внутри России, правильно? То есть это должно было бы быть Министерство внутренних дел", – отметил главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе.

Во-вторых, считает генерал, у России нет свободных сил, которые она может перебросить туда. Уровень вовлеченности и доли российских наземных сил, которые находятся в Украине, очень существенный.

Каволи отмечает, что подразделения, которые остались в России и могут противостоять подобной проблеме — военные срочной службы, которым теоретически и юридически запрещено воевать в Украине. Соответственно речь идет не о тех боевых единицах, от которых можно ожидать быстрой реакции.

Главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе подчеркивает, что российские власти перебросили в Курский регион много воздушных сил, но неизвестно, сколько наземных сил будет привлечено, и какой эффект это будет иметь.

"Некоторые подразделения прибыли с Востока Украины, чтобы вести бой. Очевидно, им отдадут предпочтение по сравнению с подразделениями из других мест. Думаю, что России придется принимать решение с их стороны по времени и по наличию войск", – высказался генерал.

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