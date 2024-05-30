Об империализме придется забыть: как в НАТО собираются разбить планы Путина

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Кравцев Сергей
Североатлантический альянс должен послать четкий сигнал, что он будет сдерживать "российский империализм", и каждый шаг в помощь Украине поможет ему в этом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью агентству Reuters сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.
НАТО. Фото: из открытых источников
Глава МИД отметил, что НАТО является оборонительным альянсом и подчеркнул, что "мы не хотим ничего в этом менять".
В Reuters напомнили, что Альянс намерен перенять от Вашингтона координацию западной военной помощи и тренировок для Киева. Таким образом НАТО пытается защитить непрерывный поток оружия в страну от вероятного вмешательства Дональда Трампа в случае его избрания новым президентом США. Трамп скептически относится в отношении помощи Украине и продвигает политику "Америка превыше всего".
Липавский отметил, что Чехия поддерживает идею переноса ответственности за организацию помощи Украине с так называемой "Рамштайнской группы" в составе 56 стран, на сам Альянс.
Глава МИД Чехии также не боится, что эти изменения приблизят НАТО к конфликту с Россией, ведь именно Кремль является причиной эскалации ситуации. Он также не боится, что страны-участницы "Рамштайнской группы" пересмотрят свою поддержку.
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