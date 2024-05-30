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Об империализме придется забыть: как в НАТО собираются разбить планы Путина

Глава МИД Чехии анонсировал новую стратегию НАТО по сдерживанию России

сегодня, 08:55
Автор:
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Кравцев Сергей
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Североатлантический альянс должен послать четкий сигнал, что он будет сдерживать "российский империализм", и каждый шаг в помощь Украине поможет ему в этом. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью агентству Reuters сделал министр иностранных дел Чехии Ян Липавский.

Об империализме придется забыть: как в НАТО собираются разбить планы Путина

НАТО. Фото: из открытых источников

Глава МИД отметил, что НАТО является оборонительным альянсом и подчеркнул, что "мы не хотим ничего в этом менять".

"С другой стороны, если мы хотим защитить Европу, мы достаточно открыты в признании того, что угрожает европейской обороне. Это, в моих глазах, российский империализм. Я призываю другие государства иметь общую стратегию сдерживания России, и, безусловно, каждый шаг, который поможет Украине, также будет способствовать достижению этой цели", — сказал глава чешского внешнеполитического ведомства.

В Reuters напомнили, что Альянс намерен перенять от Вашингтона координацию западной военной помощи и тренировок для Киева. Таким образом НАТО пытается защитить непрерывный поток оружия в страну от вероятного вмешательства Дональда Трампа в случае его избрания новым президентом США. Трамп скептически относится в отношении помощи Украине и продвигает политику "Америка превыше всего".

Липавский отметил, что Чехия поддерживает идею переноса ответственности за организацию помощи Украине с так называемой "Рамштайнской группы" в составе 56 стран, на сам Альянс.

"Мы очень открыты для того, чтобы использовать НАТО как платформу и создать, например, определенный аппарат, который бы помогал этому... и это будет очень сильным сигналом для Путина, что его имперские амбиции не будут бесконтрольными", — сказал он.

Глава МИД Чехии также не боится, что эти изменения приблизят НАТО к конфликту с Россией, ведь именно Кремль является причиной эскалации ситуации. Он также не боится, что страны-участницы "Рамштайнской группы" пересмотрят свою поддержку.

"Я уверен, что все будет сделано таким образом, чтобы мы никого не потеряли на этом пути. И я думаю, что есть много стран, которые не являются членами НАТО, и они понимают стратегическую ценность поддержки Украины", — сказал Липавский.

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Источник: https://www.reuters.com/world/europe/every-nato-step-support-ukraine-will-help-contain-russia-czech-minister-says-2024-05-29/
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