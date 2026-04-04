Обострение между США и Европой: почему Рютте срочно отправляется в Вашингтон
Обострение между США и Европой: почему Рютте срочно отправляется в Вашингтон

8 апреля в Вашингтоне Рютте встретится с президентом Дональдом Трампом, государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хэгсетом

4 апреля 2026, 11:35
Кравцев Сергей

Генсек НАТО Марк Рютте совершит официальный визит в США с 8 по 12 апреля, где проведет серию ключевых переговоров с американским руководством. Как уточнили в Альянсе, 8 апреля в Вашингтоне Рютте встретится с президентом Дональдом Трампом, государственным секретарем Марко Рубио и министром обороны Питом Хэгсетом.

Марк Рютте. Фото: из открытых источников

На следующий день, 9 апреля, генсек НАТО выступит с речью и примет участие в дискуссии, организованной Ronald Reagan Presidential Foundation Institute. В период с 10 по 12 апреля он также присоединится к встрече Бильдербергского клуба.

В НАТО подчеркивают, что поездка была запланирована заранее. В то же время ее проведение совпадает с резким обострением отношений между Вашингтоном и европейскими союзниками.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент США Дональд Трамп столкнулся с неожиданно жесткой реакцией не только со стороны демократов, но и среди собственной партии из-за заявлений о возможном выходе страны из НАТО. Резонанс оказался настолько сильным, что представители обоих политических лагерей выступили с общей позицией в защиту Североатлантического союза.

Также издание "Комментарии" сообщало – до саммита НАТО в Анкаре осталось всего три месяца и альянс оказался под давлением непредсказуемого тона со стороны Вашингтона. Президент США Дональд Трамп и его команда отмечают, что союзники должны научиться защищать себя самостоятельно, а ценность НАТО для Америки будет пересмотрена после завершения конфликтов на Ближнем Востоке.

В то же время у Европы есть собственные рычаги влияния. Как отмечает обозреватель The Times Эдвард Лукас, присутствие США в Европе является частью глобальной системы безопасности, защищающей американские интересы не только от российских ядерных арсеналов, но и от Китая, Северной Кореи и террористических угроз в Африке и на Ближнем Востоке.




