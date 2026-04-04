Загострення між США та Європою: чому Рютте терміново вирушає до Вашингтона

Генсек НАТО Марк Рютте здійснить офіційний візит до США з 8 до 12 квітня, де проведе серію ключових переговорів з американським керівництвом. Як уточнили в Альянсі, 8 квітня у Вашингтоні Рютте зустрінеться з президентом Дональдом Трампом, державним секретарем Марко Рубіо та міністром оборони Пітом Хегсетом.

Наступного дня, 9 квітня, генсек НАТО виступить з промовою та візьме участь у дискусії, організованій Ronald Reagan Presidential Foundation Institute. У період із 10 по 12 квітня він також приєднається до зустрічі Більдерберзького клубу.

У НАТО наголошують, що поїздку було заплановано заздалегідь. Водночас її проведення збігається із різким загостренням відносин між Вашингтоном та європейськими союзниками.

Водночас у Європи є власні важелі впливу. Як зазначає оглядач The Times Едвард Лукас, присутність США в Європі є частиною глобальної системи безпеки, яка захищає американські інтереси не лише від російських ядерних арсеналів, а й від Китаю, Північної Кореї та терористичних загроз в Африці та Близькому Сході.



