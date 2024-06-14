Большинство членов НАТО стремятся к поражению России в войне с Украиной, и это ошибка, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Виктор Орбан

По его словам, среди 32 членов Альянса именно Венгрия является наиболее лояльной страной. При этом он еще раз подчеркнул, что желание нанести поражение России является ошибкой.

"Позиция Венгрии состоит в том, что это ошибка. Даже если это означает, что мы остались наедине среди 32-х",

– сказал Орбан.

При этом глава правительства Венгрии в очередной раз подчеркнул, что якобы именно его страна хочет достижения мира в то время, когда другие члены НАТО делают все для того, чтобы "способствовать войне".

Кроме того, Орбан объяснил, почему именно он "подыгрывает" террористической России. Оказывается, он просто боится, то есть беспокоится за судьбу своей страны. В частности, он заявил, что не хочет, чтобы "хоть один квадратный дюйм Венгрии стал российской военной мишенью".

При этом венгерский премьер подчеркнул, что в Альянсе его страну якобы пытаются склонить на сторону большинства, считающего, что "мир может быть решен войной". Впрочем, Орбан подчеркнул, что не будет препятствовать миссии НАТО в Украине, хотя Будапешт участвовать в ней не будет.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что венгерский премьер Виктор Орбан неоднократно отличался резонансными пророссийскими заявлениями. Впрочем, за последнее время их стало больше. В частности, несколько дней назад Орбан призвал запретить Украине использовать западное оружие для ударов по России. Венгерский политик считает, что таким образом война может выйти за границы украинских территорий. По его словам, Европейский Союз создавался как мирный проект после второй мировой войны, поэтому он не переживет еще одну войну в Европе.





