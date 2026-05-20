Ответ на "ядерку" будет жестким: Рютте отреагировал на обучение РФ и Беларуси

Генсек НАТО Марк Рютте анонсировал разрушительный ответ Североатлантического Альянса на ядерные учения России и Беларуси и гипотетический запуск соответствующих ракет по Украине.

Марк Рютте отметил, что подготовка к использованию ядерных боеприпасов и гипотетическое применение Россией ядерного оружия будет очень дорого стоить Москве.

Генсек также отверг заявления России о том, что страны-члены НАТО вроде бы разрешили использовать свою территорию для украинских атак против нее.

"И если дроны прилетают из Украины, то они там не потому, что Украина хотела отправить беспилотник в Латвию, Литву или Эстонию. Они там из-за безрассудного, незаконного, полномасштабного нападения России в 2022 году, которое началось в 2022-м, после того, что Россия сделала в Крыму в 2014 году против Украины. Вот почему это происходит. И, как вы видели вчера, 19 мая – это было вчера или позавчера – румынский истребитель F-16 из базирующейся в Литве миссии воздушной полиции НАТО в Балтии сбил этот дрон над воздушным пространством Эстонии. Это именно то, что мы планировали и к чему готовились", — рассказал Рютте.

Россия начала масштабные военные учения с привлечением ядерных сил, в рамках которых отрабатываются сценарии применения стратегического оружия, в том числе с учетом его размещения в Беларуси. Как отмечается, учения пройдут с 19 по 21 мая. В Москве заявляют, что маневры проводятся в условиях "угрозы агрессии" и преследуют цель проверку боевой готовности стратегических сил сдерживания. Интересно, что несколько дней назад Путин похвастался разработками ракет "Посейдон" и "Буревестник" и пригрозил ядерным "Орешником". Можно ли считать такие маневры РФ попыткой повысить ставки в войне с Украиной? Не увеличилась ли угроза применения ядерного оружия РФ? Издание "Комментарии" обратилось с этими вопросами к экспертам.




