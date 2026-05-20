Ответ на "ядерку" будет жестким: Рютте отреагировал на обучение РФ и Беларуси

Кравцев Сергей
Генсек НАТО Марк Рютте анонсировал разрушительный ответ Североатлантического Альянса на ядерные учения России и Беларуси и гипотетический запуск соответствующих ракет по Украине.
Марк Рютте отметил, что подготовка к использованию ядерных боеприпасов и гипотетическое применение Россией ядерного оружия будет очень дорого стоить Москве.
Генсек также отверг заявления России о том, что страны-члены НАТО вроде бы разрешили использовать свою территорию для украинских атак против нее.
Читайте на портале "Комментарии" — Россия начала масштабные военные учения с привлечением ядерных сил, в рамках которых отрабатываются сценарии применения стратегического оружия, в том числе с учетом его размещения в Беларуси. Как отмечается, учения пройдут с 19 по 21 мая. В Москве заявляют, что маневры проводятся в условиях "угрозы агрессии" и преследуют цель проверку боевой готовности стратегических сил сдерживания. Интересно, что несколько дней назад Путин похвастался разработками ракет "Посейдон" и "Буревестник" и пригрозил ядерным "Орешником". Можно ли считать такие маневры РФ попыткой повысить ставки в войне с Украиной? Не увеличилась ли угроза применения ядерного оружия РФ? Издание "Комментарии" обратилось с этими вопросами к экспертам.