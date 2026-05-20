Відповідь на "ядерку" буде жорсткою: Рютте відреагував на навчання РФ та Білорусі

Генсек НАТО Марк Рютте анонсував "руйнівну" відповідь Північноатлантичного Альянсу на ядерні навчання Росії та Білорусі та гіпотетичний запуск відповідних ракет по Україні.

Марк Рютте зауважив, що підготовки до використання ядерних боєприпасів та гіпотетичне застосування Росією ядерної зброї буде дуже дорого коштувати Москві.

Генсек також відкинув заяви Росії про те, що країни-члени НАТО начебто дозволили використовувати свою територію для українських атак проти неї.

"І, якщо дрони прилітають з України, то вони там не тому, що Україна хотіла відправити безпілотник до Латвії, Литви чи Естонії. Вони там через безрозсудний, незаконний, повномасштабний напад Росії 2022 року, який розпочався 2022-го, після того, що Росія зробила в Криму 2014 року проти України. Саме тому це відбувається. І, як ви бачили вчора, 19 травня – це було вчора чи позавчора – румунський винищувач F-16 із місії повітряної поліції НАТО в Балтії, яка базується в Литві, збив цей дрон над повітряним простором Естонії. Тож це саме те, що ми планували й до чого готувалися", — розповів Рютте.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Росія розпочала масштабні військові навчання із залученням ядерних сил, у межах яких відпрацьовуються сценарії застосування стратегічної зброї, зокрема з урахуванням її розміщення в Білорусі. Як зазначається, навчання пройдуть з 19 по 21 травня. У Москві заявляють, що маневри проводяться в умовах "загрози агресії" та мають на меті перевірку бойової готовності стратегічних сил стримування. Цікаво, що кілька днів тому Путін похвалився розробками ракет "Посейдон" і "Буревісник" та пригрозив ядерним "Орєшніком". Чи можна вважати такі маневри РФ спробою підвищити ставки у війні з Україною? Чи не збільшилася загроза застосування ядерної зброї РФ? Видання "Коментарі" звернулося з цими питаннями до експертів.



