Переговоры Зеленского и Си: в НАТО рассказали, что обеспокоило

Телефонный разговор китайского лидера Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского – это весьма позитивный сигнал, но есть одна проблема – официальный Пекин все еще не осудил полномасштиабное российское вторжение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, пишет "CNN".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Я приветствую телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си. Я также думаю, что важно, чтобы Китай лучше понял перспективы Украины. Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину", — отметил Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Люксембурге.

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По словам генсека, союзники по НАТО выразили решительную поддержку мирному плану президента Зеленского, который, конечно, включает в себя полное уважение территориальной целостности Украины.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский назвал прошедшие 26 апреля телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем довольно рациональными. По его мнению, есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир (в том чисел – прочность суверенитета наций и территориальной целостности). Сегодня, когда чуть улеглась пыль и эмоции после разговора Зеленского и Си – какие можно сделать основные выводы из происшедшего? Какие тут для Киева есть возможности и риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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