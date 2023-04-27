logo

BTC/USD

29397.81

ETH/USD

1906.53

LTC/USD

89.08

USD/UAH

37.72

EUR/UAH

41.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО Переговоры Зеленского и Си: в НАТО рассказали, что обеспокоило
commentss НОВОСТИ Все новости

Переговоры Зеленского и Си: в НАТО рассказали, что обеспокоило

Важно, чтобы Китай лучше понял перспективы Украины, отметил Столтенберг

27 апреля 2023, 16:35
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Телефонный разговор китайского лидера Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского – это весьма позитивный сигнал, но есть одна проблема – официальный Пекин все еще не осудил полномасштиабное российское вторжение. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, пишет "CNN".

Переговоры Зеленского и Си: в НАТО рассказали, что обеспокоило

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Я приветствую телефонный разговор между президентом Зеленским и президентом Си. Я также думаю, что важно, чтобы Китай лучше понял перспективы Украины. Это не меняет того факта, что Китай не смог осудить незаконную войну России, незаконное вторжение в Украину", — отметил Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Люксембурге.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


По словам генсека, союзники по НАТО выразили решительную поддержку мирному плану президента Зеленского, который, конечно, включает в себя полное уважение территориальной целостности Украины.

Отметим, президент Украины Владимир Зеленский назвал прошедшие 26 апреля телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпинем довольно рациональными. По его мнению, есть возможность применить политическое влияние Китая, чтобы вернуть силу принципам и правилам, на которых должен держаться мир (в том чисел – прочность суверенитета наций и территориальной целостности). Сегодня, когда чуть улеглась пыль и эмоции после разговора Зеленского и Си – какие можно сделать основные выводы из происшедшего? Какие тут для Киева есть возможности и риски? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Россия снова начала срывать зерновое соглашение – какую цель преследует враг.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://edition.cnn.com/europe/live-news/russia-ukraine-war-news-04-27-23/index.html
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!