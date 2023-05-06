Перспективы членства Украины в НАТО: на что мы можем рассчитывать уже в июле

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал семь ожиданий от июльского саммита НАТО, который состоится в Вильнюсе. Эксперты оценили евроатлантические перспективы нашей страны.

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Киеву остается преодолеть опасения США и Германии – двух ключевых стран, от которых зависит решающий концепт взаимоотношений НАТО и Украины

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак размышляет следующим образом:

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"Как бы там ни было, но многим уже очевидно, что июльский саммит НАТО станет решающим в вопросе установления нового миропорядка в Восточной Европе. Украина подходит к историческому рубежу – смене отношения евроатлантического Запада к членству Украины в НАТО и предоставлении реальных гарантий безопасности".

По словам эксперта, сейчас Украина успешно формирует пояс поддержки членства в НАТО. Правда, отмечает он, остается преодолеть еще опасения США и Германии – двух ключевых стран, о которых зависит решающий концепт взаимоотношений НАТО и Украины, имеющий шанс быть оформленным в Вильнюсе.

"Думаю, их позиция будет находится в зависимости от военных успехов Украины, способности РФ к реальной ядерной эскалации, возможности США и России открыть канал переговоров и многих других моментов. Очевидно, что Украина хотела бы сформировать надежный фундамент для своего суверенного будущего. Но и НАТО нужен предсказуемая почва, вокруг которой можно сформировать модель сосуществования с будущей Россией, не толкая ее на военно-стратегический антизападный альянс с Пекином", – поясняет Олег Постернак.

В западной прессе, продолжает он, в начале года появлялась информация о том, что гарантии безопасности Украине и более предметная и поступательная интеграция страны в Альянс могла быть обменена на изменение неуступчивой позиции Украины в отношении переговоров с РФ.

"Такое опасение, действительно, есть, – считает эксперт. – США нужна более стабильная предсказуемость и управляемое купирование войны в Восточной Европе для перехода к отражению угрозы со стороны Китая. Украина в условиях войны на истощение также сильно зависима от военной и финансовой помощи Запада. А это возможно лишь при условии допущения и принятия возможности переговоров с РФ. Естественно, Украине при этом нужна весомая и существенная компенсация, например, результативная интеграция в НАТО. Однако, запустить процедуру членства невозможно пока идут боевые действия на нашей территории. Возможно, Западу хотелось бы использовать этот "пряник" как способ озадачить Украину в вопросе остановки войны после результативного или нерезультативного контрнаступления".

С другой стороны, отмечает Олег Постернак, это стимулирует как раз РФ не заканчивать боевые действия, так как членство Украины в НАТО будет воспринято как постоянная колоссальная и прямая угроза, требующая тотальной мобилизации и устранения.

"Что важно – дальнейшая интеграция нашей страны в НАТО, подразумевающая членство, может стать предметом для национального референдума о вступлении Украины в Альянс. Это будет способствовать укреплению политических и электоральных позиций президента Зеленского, которому после отмены военного положения нужно будет идти на президентские выборы с определенными результатами, – подчеркивает эксперт. – И вступление Украины в НАТО становится неплохой программой для позиционирования".

Глобальный вопрос к Альянсу – готовы ли его члены продвигать вступление Украины в условиях противодействия России

Народный депутат Украины VIII созыва, эксперт Украинского института будущего, президент аналитического центра "Политика" Игорь Попов обращает внимание, что глава Минобороны Резников открыто обсуждает политические вопросы повестки вильнюсского саммита НАТО. И мы ожидаем столь же откровенных ответов от союзников.

"Очевидно, что в июле не состоится рассмотрение вопроса о членстве Украины в Альянсе. Но на саммите нужно обсудить условия и сроки для достижение этой цели. С украинской стороны существует консенсус элит и общества – членство в НАТО заявлено в Конституции. Глобальный вопрос к Альянсу – готовы ли его члены продвигать вступление Украины в условиях противодействия России. Или условием членства будет получение хотя бы непубличного молчаливого согласия со стороны РФ? ПДЧ – план действий по получению членства – для Украины разрабатываться не будет. Но всё же, существует ряд критериев в области управления вооруженными силами, юстиции, верховенства права или демократических свобод, которые могут быть озвучены как условие для членства. Если это будет исчерпывающий перечень пунктов – то Украина будет готова разработать график их реализации. В свое время для получения безвизового режима со странами Шенгенского договора мы приняли более сотни решений, так что прецедент активной работы есть", – подчеркивает эксперт.

Он отмечает, что в качестве временных гарантий безопасности рассматриваются предложения "Kyiv Security Compact" – документа, разработанного группой Ермака-Расмуссена. Он включает стабильные поставки вооружений и боекомплекта для украинской армии, а также содействие в развитии нашего оборонно-промышленного комплекса.

"Президент Зеленский четко заявил, что эти гарантии – не альтернатива членству в НАТО, а временный механизм, действующий до вступления, – напоминает Игорь Попов. – Поставки вооружения для Украины сейчас координируются на платформе "Рамштайн", но и на саммите Североатлантического Альянса будут проведены закрытые переговоры по номенклатуре вооружений, объемам и срокам их получения. Поскольку вероятна эскалация военных действий со стороны РФ, то необходимо провести консультации, в каких условиях есть вероятность применения статьи 4 Устава НАТО. Какие именно действия Кремля могут подпадать под определение угрозы территориальной целостности и политической независимости членов блока? Не все решения по итогам саммита будут публичными, но Украина планирует получить ответы на свои главные вопросы. В том числе – как различные сценарии окончания войны влияют на прием нашей страны в НАТО, и как альянс станет гарантом стабильного мира, еще до получения формального членства Украиной?".

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