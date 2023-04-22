Перспективы членства Украины в НАТО: о чем говорят заявления Столтенберга

Уходящая неделя отметилась укреплением отношений между Украиной и НАТО. Посетивший Киев генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что на июльском саммите в Вильнюсе одним из важных вопросов будет обсуждение странами-членами Альянса гарантий безопасности для Украины, а также вопроса ее членства в НАТО. Выступая перед встречей Контактной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, он также подчеркнул, что после окончания войны в ВСУ должно быть все необходимое для "сдерживания и предотвращения новых атак". Своеобразно на происходящее отреагировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как оцениваете прозвучавшие заявления, реакции на них и евроатлантические перспективы Украины? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Столтенберг и Зеленский. Фото: из открытых источников

Членство Украины в Альянсе выгодно ему самому

Руководитель Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности эксперт-международник Игорь Соловей отмечает, что позиция Запада четкая и понятная: нападение Путина на Украину не является результатом расширения НАТО, как подают это в Кремле. А вот причина расширения НАТО как раз и есть результат нападения Путина.

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"Визит Столтенберга свидетельствует о том, что Альянс готов начинать новую главу в отношениях с Украиной – главу амбициозных решений. Долгосрочная поддержка Украины поможет окончательно перейти от оснащения и доктрины советских времен к стандартам НАТО, обеспечить полную оперативную совместимость украинской армии с силами Альянса", – объясняет Игорь Соловей.

Украина, продолжает он, возлагает большие надежды на Вильнюсский саммит НАТО в июле 2023 г., куда получила официальное приглашение.

"Было бы правильно подтвердить это следующими решительными шагами по членству в НАТО Украины, – считает эксперт. – Чтобы лишить в дальнейшем агрессора возможности использовать аргумент противодействия расширению Альянса для дальнейших угроз и агрессивных действий против стран, имеющих право на самостоятельный выбор оптимальной для себя системы безопасности. Вступление Украины в НАТО состоится рано или поздно. У Североатлантического союза нет больше причин отказывать Киеву. О долгосрочном Плане действий по членству (ПДЧ) не может быть и речи. Украина рассчитывает на индивидуальную программу по примеру Норвегии и Швеции. Украина воюет оружием НАТО, ее воины подготовлены по стандартам НАТО. Киев отстаивает ценности НАТО. Членство Украины в Альянсе выгодно ему самому".

Даже после довольно дипломатического заявления о том, что все члены Альянса хотели бы видеть Украину членом НАТО, уже традиционные противники Украины в этом блоке зашевелились

Политтехнолог, эксперт Украинского центра общественного развития Юрий Подорожний рассуждает следующим образом:

"Июльский саммит НАТО в Вильнюсе можно считать и выпускным экзаменом, и развилкой, куда Украина будет дальше двигаться. Экзамен – это потому, что мы подведем итог своего продвижения к членству в НАТО, которое для нас не столько вопрос безопасности, сколько мировоззренческий и ценностный вопрос. Мы считаем себя членами евроатлантической семьи со своим местом в западном мире. А вот западный мир должен подтвердить наш статус кво в этом альянсе. То, что саммит будет приходить в Литве для нас и символично (не стоит искать более преданного союзника, чем страны Балтии), и обнадеживающе. По крайней мере, хотелось бы учитывать, что это знак. Но с участием в Альянсе не все так просто".

По мнению эксперта, Йенс Столтенберг, приверженный мнению участия Украины в Альянсе, находится в крайне сложном положении. Он представляет интересы и модерирует позицию всех участников НАТО.

"Даже после довольно дипломатического заявления о том, что все члены Альянса хотели бы видеть Украину членом НАТО, уже традиционные противники Украины в этом блоке зашевелились. Орбан почти мгновенно отчитался своим фактическим союзникам, что в частности Венгрия не видит Украину членом Альянса. Но не Венгрия наша проблема, – отмечает Юрий Подорожний. – Наконец, у Орбана есть свои кнопки, которые время от времени нажимает руководство ЕС, чтобы венгерское правительство приводить в сознание. Наша ключевая проблема – это Франция, которая не будет делать прямых заявлений, но и не будет поддерживать наше вступление. Понимаю, насколько много усилий придется потратить украинским дипломатам, но даже при негативном развитии событий уверен, что будет сделано все. Те, кто понимает будущее страны, отдают себе отчет в важности этого саммита по влиянию на нашу судьбу на десятилетия вперед. Конечно, в этом контексте растет и значение контрнаступления. Еще раз с начала полномасштабного наступления России – именно ВСУ становятся ключевым дипломатом в этой войне. От того, насколько успешными будут действия наших военных, в значительной степени и будет зависеть решение саммита в Вильнюсе".

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