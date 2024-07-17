Перспективы очень туманны: почему дальнейшее существование НАТО под угрозой

В случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа возникнет реальная угроза дальнейшему существованию НАТО, считает политолог Петр Олещук.

Блок НАТО может оказаться недееспособным. Фото из открытых источников

"Далеко не факт, что в случае победы на президентских выборах Дональд Трамп будет выполнять обязательства США в рамках НАТО. Во-первых, сам Трамп об этом говорит. Во-вторых, в американской прессе появились публикации, что советники Трампа, проанализировав уставные документы НАТО, сделали выводы, что никаких 100% обязательств одних членов блока перед другими не существует. И это верно. Легендарная 5-я статья не требует немедленного вступления в войну в защиту партнера по НАТО. В уставных документах НАТО указано, что члены Альянса проводят консультации и определяют степень своего участия в военной кампании", — подчеркнул Петр Олещук.

По словам политолога, есть решение Конгресса, которое запрещает президенту единолично принимать решение о выходе США из Альянса, которое некоторые американские юристы считают соответствующие решение Конгресса не слишком серьезным юридическим ограничением для президента.

"Но даже если Трамп не выведет США из НАТО, он может просто отказаться выполнять обязательства перед партнерами по Альянсу, поскольку применение Вооруженных сил США за пределами страны – прерогатива президента. Трамп может сказать, что у Штатов хватает проблем с мексиканской границей и других проблем, поэтому Европа пусть самостоятельно защищается от российской агрессии. В таком случае НАТО фактически прекратит существование", – отметил он.

В то же время, заметил политолог, риски – это и возможности. Поскольку угроза НАТО уже сейчас серьезно влияет на настроения и мнения европейских политиков, это побуждает их развивать европейскую "оборонку".

"Недавно Германия, Франция, Италия и Польша создали коалицию по строительству крылатой ракеты большой дальности. Осознавая риски, европейцы серьезно занялись возрождением собственного ВПК. А это новые возможности, в частности для Украины", — добавил эксперт.