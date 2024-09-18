logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир НАТО План победы: какое решение Зеленский ждет от Байдена в конце его президентства
commentss НОВОСТИ Все новости

План победы: какое решение Зеленский ждет от Байдена в конце его президентства

Украинский лидер хочет, чтобы Джо Байден поставил жирную точку в конце своего президентства, дав добро на членство Украины в НАТО

сегодня, 12:50
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на приглашение в НАТО от Байдена перед завершением его президентства. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".

План победы: какое решение Зеленский ждет от Байдена в конце его президентства

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В материале говорится, что это якобы часть "плана победы" Владимира Зеленского, который он представит в Вашингтоне. При этом авторы материала отмечают, что вероятность того, что Джо Байден пойдет в этой просьбе навстречу Зеленскому крайне низка, потому что глава белого дома боится, что это решение может привести к началу Третьей мировой войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в интервью журналу "Foreign Policy" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину значительно продвинули по пути к членству в НАТО. Столтенберг по-прежнему считает, что путь Украины к членству в Альянсе необратим. Не может ведь быть стабильности, мира и безопасности в Европе без мира и стабильности в Украине. И в долгосрочной перспективе не может быть мир и безопасность в Украине, если Украина не станет союзником НАТО. 

"Поэтому мы двигаемся вперед. Но, конечно, приглашение для Украины не может быть, пока все союзники не согласятся. Для этого нужен консенсус, а его у нас пока нет", – заметил Столтенберг.

Также издание "Комментарии" сообщало – 16 сентября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с традиционным сообщением, где рассказал о ключевых событиях дня, в частности, поделился новыми деталями относительно украинского мирного плана.

Владимир Зеленский сообщил, что в течение дня прошли совещания, посвященные подготовке украинского "Плана победы". В этих обсуждениях принимали участие ключевые лица, ответственные за разные направления плана – военный, политический, дипломатический и экономический аспекты.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.lemonde.fr/en/opinion/article/2024/09/18/zelensky-hopes-to-get-an-invitation-for-ukraine-to-join-nato-out-of-biden-before-he-leaves-the-white-house_6726467_23.html
Теги:

Новости

Все новости