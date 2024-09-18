План победы: какое решение Зеленский ждет от Байдена в конце его президентства

Президент Украины Владимир Зеленский надеется на приглашение в НАТО от Байдена перед завершением его президентства. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Le Monde".

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

В материале говорится, что это якобы часть "плана победы" Владимира Зеленского, который он представит в Вашингтоне. При этом авторы материала отмечают, что вероятность того, что Джо Байден пойдет в этой просьбе навстречу Зеленскому крайне низка, потому что глава белого дома боится, что это решение может привести к началу Третьей мировой войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — в интервью журналу "Foreign Policy" генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украину значительно продвинули по пути к членству в НАТО. Столтенберг по-прежнему считает, что путь Украины к членству в Альянсе необратим. Не может ведь быть стабильности, мира и безопасности в Европе без мира и стабильности в Украине. И в долгосрочной перспективе не может быть мир и безопасность в Украине, если Украина не станет союзником НАТО.

"Поэтому мы двигаемся вперед. Но, конечно, приглашение для Украины не может быть, пока все союзники не согласятся. Для этого нужен консенсус, а его у нас пока нет", – заметил Столтенберг.

Также издание "Комментарии" сообщало – 16 сентября президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с традиционным сообщением, где рассказал о ключевых событиях дня, в частности, поделился новыми деталями относительно украинского мирного плана.

Владимир Зеленский сообщил, что в течение дня прошли совещания, посвященные подготовке украинского "Плана победы". В этих обсуждениях принимали участие ключевые лица, ответственные за разные направления плана – военный, политический, дипломатический и экономический аспекты.



