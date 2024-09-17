Столтенберг ответил на ядерную риторику Путина

Ядерная риторика Владимира Путина, которую российский диктатор довольно часто использует в последнее время, безрассудна и довольно опасна. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью журналу "Foreign Policy" сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Он должен знать, и мы ясно давали это понять снова и снова, что ядерную войну невозможно выиграть и ее не следует вести. Мы очень внимательно следим за тем, что делает Россия. Пока мы не увидели никаких изменений в их ядерной позиции, которые бы требовали каких-либо изменений с нашей стороны", — подчеркнул Столтенберг.

При этом он добавил, что Украину значительно продвинули по пути к членству в НАТО.

Столтенберг по-прежнему считает, что путь Украины к членству в Альянсе необратим. Не может ведь быть стабильности, мира и безопасности в Европе без мира и стабильности в Украине. И в долгосрочной перспективе не может быть мир и безопасность в Украине, если Украина не станет союзником НАТО.

"Поэтому мы двигаемся вперед. Но, конечно, приглашение для Украины не может быть, пока все союзники не согласятся. Для этого нужен консенсус, а его у нас пока нет", – заметил Столтенберг.

Отметим, в этом же интервью Йенс Столтенберг проанализировал успехи Украины во время Курской операции и озвучил свое видение прорыва российской границы. Он отметил, что, хотя партнеры по НАТО оказывают военную поддержку, однако никак не корректируют планы Украины в войне, и все решения украинское командование принимает без каких-либо влияний извне.

"Союзники по НАТО и НАТО оказывают Украине беспрецедентную поддержку. Девяносто девять процентов военной поддержки поступает от союзников по НАТО и НАТО. И мы даем им советы. Мы учим. Но мы не ведем войну. Мы не командуем украинскими вооруженными силами". Эти трудные решения должны принимать сами украинцы", — прокомментировал Йенс Столтенберг.

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