Столтенберг ответил на ядерную риторику Путина

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Кравцев Сергей
Ядерная риторика Владимира Путина, которую российский диктатор довольно часто использует в последнее время, безрассудна и довольно опасна. Как сообщает портал "Комментарии", такое заявление в интервью журналу "Foreign Policy" сделал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
При этом он добавил, что Украину значительно продвинули по пути к членству в НАТО.
Столтенберг по-прежнему считает, что путь Украины к членству в Альянсе необратим. Не может ведь быть стабильности, мира и безопасности в Европе без мира и стабильности в Украине. И в долгосрочной перспективе не может быть мир и безопасность в Украине, если Украина не станет союзником НАТО.
Отметим, в этом же интервью Йенс Столтенберг проанализировал успехи Украины во время Курской операции и озвучил свое видение прорыва российской границы. Он отметил, что, хотя партнеры по НАТО оказывают военную поддержку, однако никак не корректируют планы Украины в войне, и все решения украинское командование принимает без каких-либо влияний извне.
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