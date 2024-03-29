Почему НАТО не думает о победе над РФ: чего боится Запад

Через два года Запад не продемонстрировал план победы над Россией. Западные союзники до сих пор рассматривают войну в Украине как региональный конфликт, а их основная цель – чтобы война не вышла за пределы Украины, считает эксперт по международным вопросам бывший исполнительный директор в Китайской торговой ассоциации Руслан Осипенко.

Запад не имеет плана победы над Россией. Фото из открытых источников

"Гарантии безопасности, которые Украина подписала с союзниками, напоминают Будапештский меморандум 2.0, поскольку их не ратифицируют парламенты стран-подписантов. Украина так и не получила политического приглашения в НАТО, что стало бы четким сигналом Путину, который начал войну, чтобы не впустить Украину в Альянс. Также Запад продемонстрировал очень слабую реакцию на президентские выборы в России. Наши партнеры не отважились назвать Путина нелегитимным президентом. А это значит, что Запад хочет сохранять каналы связи с РФ, чтобы в случае геополитических изменений возобновить диалог с Кремлем", – подчеркнул Руслан Осипенко.

Эксперт считает, что Украина для Запада – инструмент обескровливания их стратегического противника. При этом, по его словам, Украина не должна переходить границы и противоречить интересам западных партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что РФ целенаправленно терроризирует мирные украинские города ракетными обстрелами и ударами беспилотниками и запугивает украинцев, распространяя вымышленные фейки, чтобы заставить Украину капитулировать перед российской армией. Отказ Украины от продолжения борьбы – ключевая цель российского диктаторского режима Владимира Путина, убежден глава Офиса президента Андрей Ермак. Украинским властям известны все планы России, а потому они обязательно провалятся.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что российские кафиры продолжают наступательные действия на Авдеевском направлении в Донецкой области, пытаясь обнаружить слабые места в украинской обороне, сообщил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин. По словам офицера ВСУ, ежедневно россияне также совершают атаки в районе населенного пункта Бердичи.