Почему НАТО опасается отправить свои войска в Украину: в Польше назвали главную причину

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Slava Kot
Спикер Сейма Польши Шимон Головня заявил, что отправка войск НАТО в Украину станет проблемой для многих стран-членов альянса. По его словам, НАТО не готово к участию в войне в Украине.
Польша против ввода войск НАТО в Украину. Фото из открытых источников
Спикер польского Сейма Шимон Головня в эфире телемарафона прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, заявившее о возможности в будущем направить войска НАТО в Украину.
Польский спикер отметил, что в случае, когда отдельные страны согласятся направить свои войска в Украину, это все равно будет иметь последствия для НАТО. Шимон Головня привел ситуацию в которой эти военные будут атакованы или погибнут на украинской территории во время войны, таким образом альянс должен дать коллективный ответ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на позицию Польши, Германии и других союзников Украины, пять стран заявили о возможности отправить свои войска в Украину.
Также "Комментарии" писали о британском военном эксперте Филиппе Карбере, который считает, что происходящие на войне в Украине события свидетельствуют о более мрачной ситуации, чем когда-либо за 10 лет противостояния с РФ. По его словам, россияне бросают большие силы на прорыв обороны, ведь дальше им проще будет идти в наступление и захватывать большие территории Украины.
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