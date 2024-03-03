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Почему НАТО опасается отправить свои войска в Украину: в Польше назвали главную причину

В Польше заявили, что НАТО не готово к войне против России. Спикер Сейма Польши считает, что в случае ранения или смерти солдат союзников на войне в Украине будет активирован пункт о коллективной безопасности.

сегодня, 15:12
Автор:
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Slava Kot
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Спикер Сейма Польши Шимон Головня заявил, что отправка войск НАТО в Украину станет проблемой для многих стран-членов альянса. По его словам, НАТО не готово к участию в войне в Украине.

Почему НАТО опасается отправить свои войска в Украину: в Польше назвали главную причину

Польша против ввода войск НАТО в Украину. Фото из открытых источников

Спикер польского Сейма Шимон Головня в эфире телемарафона прокомментировал заявление президента Франции Эммануэля Макрона, заявившее о возможности в будущем направить войска НАТО в Украину.

"Не хочу быть нечестным, поэтому скажу, что это будет проблемой для многих стран НАТО. Я знаю, что сказал президент Макрон и какова его идея в целом, но не думаю, что НАТО готово к такому участию в этой войне", — заявил Головня.

Польский спикер отметил, что в случае, когда отдельные страны согласятся направить свои войска в Украину, это все равно будет иметь последствия для НАТО. Шимон Головня привел ситуацию в которой эти военные будут атакованы или погибнут на украинской территории во время войны, таким образом альянс должен дать коллективный ответ.

"НАТО — это как братство, один за всех и все за одного. Поэтому у нас есть дискуссии по этому поводу", — добавил Головня.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на позицию Польши, Германии и других союзников Украины, пять стран заявили о возможности отправить свои войска в Украину.

Также "Комментарии" писали о британском военном эксперте Филиппе Карбере, который считает, что происходящие на войне в Украине события свидетельствуют о более мрачной ситуации, чем когда-либо за 10 лет противостояния с РФ. По его словам, россияне бросают большие силы на прорыв обороны, ведь дальше им проще будет идти в наступление и захватывать большие территории Украины.



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