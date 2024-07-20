Почему США не покинут НАТО: ключевые аргументы

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Марьян Ощановский
США не покинут НАТО, поскольку не заинтересованы в появлении в Европе новых военно-политических блоков.
США останутся главным игроком НАТО. Фото из открытых источников
По мнению политолога Петра Олещука, пока существует НАТО, невозможно образование в Европе новых военно-политических блоков за пределами Альянса, в которые может вступить Украина вместе с отдельными нашими союзниками.
По словам Петра Олещука, красноречиво о зависимости, например, Великобритании от политики США свидетельствуют недавние перипетии относительно разрешения на нанесение ударов британским оружием по российской территории.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в итоговой декларации Вашингтонского саммита НАТО появилась формулировка, что члены Альянса никогда не признают за Россией аннексированные украинские территории. Это ответ на ультиматумы Владимира Путина и приглашение к переговорам, считает политолог Игорь Рейтерович.
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