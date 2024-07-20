Почему США не покинут НАТО: ключевые аргументы

США не покинут НАТО, поскольку не заинтересованы в появлении в Европе новых военно-политических блоков.

США останутся главным игроком НАТО. Фото из открытых источников

По мнению политолога Петра Олещука, пока существует НАТО, невозможно образование в Европе новых военно-политических блоков за пределами Альянса, в которые может вступить Украина вместе с отдельными нашими союзниками.

"Убежден, что такие союзы не возможны, пока существует Североатлантический альянс. Объясню почему. Все потенциальные партнеры Украины в альтернативных оборонных блоках являются членами НАТО. При этом все они серьезно зависят от политики США, не одобряющие создание каких-либо альтернатив НАТО. Поэтому они не станут рисковать членством в НАТО ради призрачных идей", – отметил политолог.

По словам Петра Олещука, красноречиво о зависимости, например, Великобритании от политики США свидетельствуют недавние перипетии относительно разрешения на нанесение ударов британским оружием по российской территории.

"Сначала новый премьер-министр Кир Стармер заявил, что Украина может бить британским вооружением вглубь территории РФ. Однако впоследствии на уровне британского министерства обороны это заявление фактически было опровергнуто. Очевидно, британские политики сначала делают заявления, но потом к ним обращаются американские коллеги и требуют следовать политической стратегии, которую задает Белый дом", — подчеркнул эксперт.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в итоговой декларации Вашингтонского саммита НАТО появилась формулировка, что члены Альянса никогда не признают за Россией аннексированные украинские территории. Это ответ на ультиматумы Владимира Путина и приглашение к переговорам, считает политолог Игорь Рейтерович.