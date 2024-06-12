Почему Украине не стоит сейчас проситься в НАТО: названа важная причина

После завершения войны роль НАТО изменится, поэтому Украине не стоит сейчас тратить усилия на евроатлантическую интеграцию, сосредоточившись на практических вопросах, которые приблизят победу над Россией, заявил политический эксперт Константин Матвиенко.

Украина до сих пор не получила приглашение в НАТО. Фото из открытых источников

"По окончании войны НАТО переформатируется. Роль и место Североатлантического союза изменится. В ходе этой войны Украина уже сейчас формирует стандарты НАТО. Поэтому, когда будет победа – будем говорить об Альянсе. А сейчас, если на Вашингтонском саммите Украине пообещают членство в блоке безопасности, что оно нам даст? Сейчас стоит отказаться от педалирования вопроса вступления Украины в НАТО, а сосредоточиться на прагматических вопросах", – подчеркнул Константин Матвиенко.

По мнению политического эксперта, украинские власти должны четко и честно сказать общественности, что сейчас для Украины важнее оружие, деньги и другие средства, которые помогут победить Россию, а не членство в НАТО.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что почти половина украинцев считает, что выиграть в войне не сможет ни Украина, ни Россия. Таковы результаты опроса, которые провела социологическая исследовательская компания "Рейтинг" по заказу "Фонда Карнеги за международный мир". Около 44% респондентов полагают, что ни Украина, ни Россия не выиграют в войне. 41% опрошенных ответили, что выиграет Украина, а 5% – что выиграет РФ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что шансы призрачны, что Китай все же согласится принять участие в швейцарском саммите мира. "По состоянию на данный момент нет подтверждения от Китая о том, что они будут участвовать в саммите мира. Надежды на то, что китайцы будут участвовать в саммите, призрачны", — отметил Сергей Никифоров. Как известно, ранее Китай заявляет о готовности принять участие и принять участие в организации саммита, на который согласятся прибыть представители и Украины, и России.