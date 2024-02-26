Политолог на пальцах объяснил, почему заявления Фицо по Украине несут угрозу странам НАТО

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Ткачик Олеся
Словакия является членом НАТО. Следовательно, должна принимать участие в принятии решений по отражению какой-либо угрозы для Альянса, отмечает Петр Олещук.
Роберт Фицо
По его словам, схема "они сами виноваты — у них разгул нацизма" прекрасно применима и к агрессии, к примеру, той же России против Литвы или Латвии.
Политолог подчеркнул, что в НАТО сейчас сильно беспокоятся о собственной боеготовности. По его словам, это абсолютно правильно, потому что они за годы пацифизма довели состояние своего военного потенциала до плачевного уровня.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметился скандальным заявлением о предпосылках войны между Украиной и Россией в 2014 году. По словам словацкого премьера, все началось с "разгула украинских неонацистов". Он также прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО и добавил, что это может спровоцировать Третью мировую войну.
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