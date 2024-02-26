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Политолог на пальцах объяснил, почему заявления Фицо по Украине несут угрозу странам НАТО

Премьер Словакии Фицо по российским методичкам объяснил нападение РФ на Украину, и в этом кроется опасность для стран НАТО, написал в Фейсбуке политолог Петр Олещук. Таким же образом могут оправдывать и агрессию в отношении стран Балтии

сегодня, 15:44
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Ткачик Олеся
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Словакия является членом НАТО. Следовательно, должна принимать участие в принятии решений по отражению какой-либо угрозы для Альянса, отмечает Петр Олещук.

Политолог на пальцах объяснил, почему заявления Фицо по Украине несут угрозу странам НАТО

Роберт Фицо

По его словам, схема "они сами виноваты — у них разгул нацизма" прекрасно применима и к агрессии, к примеру, той же России против Литвы или Латвии.

"Вот представим себе. Осуществляется агрессия против Литвы. Особенно – "гибридная". При участии ЧВК и "зеленых человечков". Позиция Словакии – "сами виноваты". Позиция Венгрии – "нельзя допустить Третью мировую". Позиция Турции... Кто знает, какая она будет? Позиция США? Ну, смотря кто будет президентом. Если Трамп? Не исключено, что он скажет, что это все "европейские проблемы". И вообще – сами европейцы разберутся. Послушайте лидеров Словакии и Венгрии",
– говорит Петр Олещук.

Политолог подчеркнул, что в НАТО сейчас сильно беспокоятся о собственной боеготовности. По его словам, это абсолютно правильно, потому что они за годы пацифизма довели состояние своего военного потенциала до плачевного уровня.

"Но военным отдают приказы политики. И в России это прекрасно поняли давно. И любой европейский политик им обходится значительно дешевле подлодки или крейсера",
– подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо отметился скандальным заявлением о предпосылках войны между Украиной и Россией в 2014 году. По словам словацкого премьера, все началось с "разгула украинских неонацистов". Он также прокомментировал возможное вступление Украины в НАТО и добавил, что это может спровоцировать Третью мировую войну.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02EwuKzqqwWc18r43irXY4KkCK2Xb7TPGB8pTiqZx8rQM57rRcEAm79jfRVRdqAapYl&id=100000541433652
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