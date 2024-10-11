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Польша и страны Балтии сделали предупреждение Путину: на какой город РФ готовятся напасть

Польша и страны Балтии считают, что Украина дает Западу несколько лет на подготовку к войне с РФ

сегодня, 15:17
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Кравцев Сергей

Анализируя события, которые произошли и продолжают происходить в Украине пришли к выводу, что уже сейчас нужно думать о жестком ответе Москве, в случае вторжения российских войск. Военные не исключают, что после войны в Украине Путин может направить свой "империалистический экспансионизм" на Эстонию, Латвию, Литву и Польшу. Как передает портал "Комментарии", в частности, об этом на конференции Defending Baltics заявил советник президента Литвы по нацбезопасности Кястутис Будрис, пишет BILD.

Польша и страны Балтии сделали предупреждение Путину: на какой город РФ готовятся напасть

НАТО. Фото из открытых источников

Советник предупредил, что вероятность такого сценария возрастет, если Беларусь полностью станет частью так называемого Союзного государства.

Подобного мнения придерживается начальник Генштаба Польши Раймунд Анджейчак. 

"Украина дает нам несколько лет. Если Россия победит в Украине, мы будем иметь одну российскую дивизию во Львове, одну в Бресте и одну в Гродно", — отметил он.

Польский топ-военный отметил, если российские войска перейдут границу с Литвой, последует "немедленный ответ"

"Не в первый день, а в первую минуту. Мы ударим по всем стратегическим объектам в радиусе 300 километров. Мы нападем непосредственно на Санкт-Петербург", – заявил Раймунд Анджейчак.

Он также предупредил, что нападение на Польшу или страны Балтии будет началом тотального противостояния. На случай такого сценария Польша сейчас закупает 800 ракет с дальностью до 900 километров.

Командующий литовской армии Раймундас Вайкшнорас заявил, что в случае начала российского вторжения никто не будет дожидаться, пока разрешение на военный ответ дадут во всех столицах страна НАТО. Ответ будет молниеносным в первые минуты вторжения.

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