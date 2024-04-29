Получит ли Украина приглашение на членство в НАТО этим летом: заявление Столтенберга

Как передает портал "Комментарии", генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев высказал уверенность в том, что согласие на членство Украины в Североатлантическом альянсе будет достигнуто во время саммита в июле. На нем Альянс сможет продемонстрировать, что Украину приближают к членству, и что "этот день наступит как можно скорее".

Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников

"Я считаю, что место Украины по праву в НАТО. Мы будем делать все, чтобы обеспечить членство Украины в Альянсе. Для принятия такого решения необходимо, чтобы все члены Альянса с этим согласились. Нам нужен консенсус. Не большинство, а, чтобы все 32 члена НАТО согласились", – заявил Столтенберг.

В то же время генсек НАТО заявил о необходимости того, чтобы Украина стала как можно более оперативно совместимой и полностью отвечала всем стандартам НАТО. А, когда политические условия будут достигнуты – Украина станет членом Альянса.

Генсек подчеркнул, то, что партнёры Киева сейчас делают в плане военной поддержки – это часть того, что обеспечивает неотложные потребности Украины. Союзники Украины обсуждают, как они еще могут усилить военную поддержку. Также идут обсуждение относительно того, чтобы обеспечить поставки таких сил и средств, которые в будущем обеспечат Вооруженным Силам Украины их место в Альянсе. В этом контексте он напомнил о решениях саммита НАТО в Вильнюсе, в частности, об отмене для Украины этапа выполнения Плана действий по членству. Тогда же союзники учредили Совет Украина-НАТО и приняли программу расширенной помощи для повышения взаимосовместимости ВСУ с вооруженными силами стран Альянса.

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