Получит ли Украина приглашение на членство в НАТО этим летом: заявление Столтенберга

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", генсек НАТО Йенс Столтенберг во время визита в Киев высказал уверенность в том, что согласие на членство Украины в Североатлантическом альянсе будет достигнуто во время саммита в июле. На нем Альянс сможет продемонстрировать, что Украину приближают к членству, и что "этот день наступит как можно скорее".
Йенс Столтенберг. Фото: из открытых источников
В то же время генсек НАТО заявил о необходимости того, чтобы Украина стала как можно более оперативно совместимой и полностью отвечала всем стандартам НАТО. А, когда политические условия будут достигнуты – Украина станет членом Альянса.
Генсек подчеркнул, то, что партнёры Киева сейчас делают в плане военной поддержки – это часть того, что обеспечивает неотложные потребности Украины. Союзники Украины обсуждают, как они еще могут усилить военную поддержку. Также идут обсуждение относительно того, чтобы обеспечить поставки таких сил и средств, которые в будущем обеспечат Вооруженным Силам Украины их место в Альянсе. В этом контексте он напомнил о решениях саммита НАТО в Вильнюсе, в частности, об отмене для Украины этапа выполнения Плана действий по членству. Тогда же союзники учредили Совет Украина-НАТО и приняли программу расширенной помощи для повышения взаимосовместимости ВСУ с вооруженными силами стран Альянса.
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так
сегодня, 16:37
достатьно водити хуем по губах,ната ес ,нас в гробу вони бачили..