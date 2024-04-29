Зеленский рассказал, как судьба Украины может измениться уже в июле

Украина продолжает активно готовиться к предстоящему саммиту НАТО, который запланирован на июль и состоится в США. Киев хочет получить приглашение в альянс, что кардинально изменит дальнейшую судьбу нашей страны. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в своем традиционном вечернем заявлении сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Готовимся и к саммиту НАТО, который состоится этим летом. Нужен сильный политический сигнал — Альянс не должен бояться собственной силы и прятаться от собственных основ. Каждая страна, разделяющая общие ценности и готовая реально их защищать, заслуживает приглашения в Альянс", — подчеркнул президент.

Отметим, нынешний саммит НАТО запланирован на период с 9 по 11 июля. Саммит, посвященный 75-летию создания НАТО, состоится в Вашингтоне. В США заявляли об ожиданиях, что на этом саммите будет принято решение НАТО о долгосрочной поддержке Украины.

Украина после полномасштабного вторжения российских войск подала заявку на вступление в НАТО. При этом Киев потребовал ускоренной процедуры вступления без так называемого Плана действий по членству в НАТО. То есть Украина хочет стать членом альянса без каких-либо предварительных условий.

При этом две страны, которые имеют самое большрое влияние внутри альянса – США и Германия пока что против присоединения Украины к блоку. Конечно же, они допускают это в будущем, но не сейчас.

Так в США заявили, что Украина может вступить в НАТО только после завершения российско-украинской войны, но "это процесс, который продвигается". Об этом говорится в заявлении спикера Госдепартамента США Мэтью Миллера.

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