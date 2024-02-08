Получит ли Украина приглашение на членство в НАТО на саммите в США: в Британии ответили с намеком

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Украине не стоит ожидать большого прогресса в вопросе о своем членстве. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал посол Великобритании в НАТО Дэвид Куорри, пишет "Politico".

Украина-НАТО. Фото: из открытых источников

Страны-члены Североатлантического альянса соберутся в США с 9 по 11 июля, и, хотя вопрос о членстве Украины в НАТО, скорее всего, будет активно обсуждаться, Куорри считает, что Киеву следует умерить свои ожидания.

"Я не ожидаю большого прорыва в этом вопросе, главным образом из-за вероятной ситуации на местах", — заявил дипломат.

В то же время, по словам Дэвида Куорри, Великобритания "абсолютно убеждена, что законное место Украины – в НАТО".

"Это вопрос "когда", а не "если", и наша задача — продолжать поддерживать Украину по мере ее приближения к альянсу", — сказал Куорри.

Союзники по НАТО уже давно заявили о своей поддержке заявки Украины на членство, но до сих пор не смогли предложить четких сроков вступления.

Ранее в СМИ активно циркулировала информация о том, что Соединенные Штаты не поддерживают вступление Украины в НАТО. В итоге представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер опроверг эту информацию.

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