Представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер опроверг информацию, что Соединенные Штаты не поддерживают вступление Украины в НАТО. По его словам, такая информация недостоверна.



Спикер Госдепа США Мэтью Миллер. Фото из открытых источников

Во время брифинга журналисты спросили спикера Госдепа относительно информации, что администрация президента США против вступления Украины в НАТО, в то время как большинство стран поддерживают членство Украины в альянсе. Мэтью Миллер опроверг эти утверждения, отметив, что США поддерживает Украину в этом вопросе.

"Эти отчеты неверны. Вы слышали, как и сам президент, и секретарь неоднократно говорили, что Украина будет членом НАТО", — ответил спикер Госдепа США Мэтью Миллер.

Напомним, что издание Foreign Policy опубликовало информацию со ссылкой на десятки политиков и дипломатов, указавших на противоречивую позицию США и Германии по вступлению Украины в НАТО. По словам политиков, обе страны призывают сосредоточиться на помощи Украине, а не на ее членстве в НАТО.

Другие страны, в частности балтийские и Польша, объясняют, что приглашение Украины в НАТО на Вашингтонском саммите станет самым эффективным и наименее затратным способом помочь Украине. По их словам, это будет удар по "неоимпериалистическим амбициям Путина".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский пропагандист Владимир Соловьев истерически заявил, что НАТО хочет уничтожить Россию. Такова реакция рупора Кремля на масштабные учения стран военного альянса.

Также "Комментарии" писали о том, как НАТО недооценили Россию в войне против Украины. Что не учли партнеры Украины.