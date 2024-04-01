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Пора определяться по Украине: страны Балтии обратились с призывом к НАТО

Страны Балтии призвали НАТО дать Украине четкий путь к членству и не допустить победы РФ

сегодня, 11:28
Автор:
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Кравцев Сергей
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Послы стран Балтии в Великобритании в совместной колонке призвали НАТО проявить больше решимости в реагировании на вызовы, которые создает Россия, и высказались за четкую перспективу членства для Украины. Как передает портал "Комментарии", соответствующее заявление появилось в колонке, которая вышла в эти выходные в The Telegraph.

Пора определяться по Украине: страны Балтии обратились с призывом к НАТО

НАТО. Фото из открытых источников

Соавторами колонки являются посол Эстонии Вильяр Луби, посол Латвии Эвита Бурмистре и временный поверенный Литвы Лина Зигмантайте.

Послы констатируют, что на 20-ю годовщину вступления их стран в НАТО Латвия, Литва и Эстония в "парадоксальной" ситуации, потому что, с одной стороны, никогда в своей истории не имели лучших гарантий безопасности, но и давно не чувствовали столь реальной угрозы, как теперь, на фоне полномасштабной войны России против Украины.

Они напоминают о вкладе, который три страны сделали за эти 20 лет в укрепление собственной обороноспособности и усиление безопасности Альянса, упомянув в том числе, что инвестируют в оборону более 2% ВВП и являются лидерами по объемам предоставленной Украине военной помощи относительно размеров своей экономики.

"НАТО стал сильнее, но выросли и амбиции наших противников. Россия – самая большая угроза для евроатлантической безопасности, поэтому нельзя допустить победы России в войне против Украины", – отмечают они.

Послы заявили, что их столицы хотели бы скорейшего вступления Украины в НАТО – не только ради самой Украины, но и потому, что это будет в интересах Альянса. 

"Как закаленный в боях союзник, Украина сделает очень весомый вклад в нашу безопасность. Четкий путь к членству Украины должен быть приоритетом на саммите в Вашингтоне этим летом", – призывают они.

Также послы призвали абсолютно серьезно оценивать риски в случае нападения России на их государства.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/news/2024/03/30/baltic-states-on-europes-new-frontline-nato-britain/
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