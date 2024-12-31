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После диверсии в Балтийском море в НАТО выступили с заявлением

Повреждение подводных кабелей между Эстонией и Финляндией является лишь одним из ряда инцидентов, которые рассматриваются как возможные диверсии

сегодня, 08:35
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Кравцев Сергей

Североатлантический Альянс усилит военное присутствие в Балтийском море для сохранения бдительности и предотвращения новых инцидентов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении, опубликованном после встречи членов Альянса в штаб-квартире НАТО для консультаций по безопасности критически важной инфраструктуры в Балтийском море. 

После диверсии в Балтийском море в НАТО выступили с заявлением

НАТО. Фото: из открытых источников

В заявлении отмечается, что повреждение подводных кабелей между Эстонией и Финляндией является лишь одним из ряда инцидентов, которые рассматриваются как возможные диверсии.

"Члены Альянса также рассматривают другие меры по противодействию потенциальным угрозам критически важным объектам подводной инфраструктуры, в том числе при поддержке Морского центра НАТО по безопасности критически важной подводной инфраструктуры", – говорится в заявлении.

Стоит напомнить, 25 декабря аварийно выключился подводный энергокабель Estlink 2, который находится между Финляндией и Эстонией. Известно, что на его ремонт понадобится много времени и средств.

Правоохранители заявили, что причастным к аварии может быть нефтяной танкер, который связывают с "теневым флотом" РФ. СМИ сообщали, что ранее на нем видели шпионское оборудование.

Читайте также на портале "Комментарии" — генсек НАТО Марк Рютте после повреждения кабелей в Балтийском море заявил, что Североатлантический Альянс усилит свое присутствие там. Как передает портал "Комментарии", заявление Рютте последовало после разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом.

Марк Рютте сообщил в соцсети Х (Twitter), что обговорил со Стуббом расследование, которое продолжается под руководством Финляндии о возможной диверсии в отношении подводных кабелей.

"Я выразил свою полную солидарность и поддержку. НАТО усилит свое военное присутствие в Балтийском море", – отметил Марк Рютте.




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