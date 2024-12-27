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Кравцев Сергей
Генсек НАТО Марк Рютте после повреждения кабелей в Балтийском море заявил, что Североатлантический Альянс усилит свое присутствие там. Как передает портал "Комментарии", заявление Рютте последовало после разговора с президентом Финляндии Александером Стуббом.
Марк Рютте. Фото: из открытых источников
Марк Рютте сообщил в соцсети Х (Twitter), что обговорил со Стуббом расследование, которое продолжается под руководством Финляндии о возможной диверсии в отношении подводных кабелей.
Стоит напомнить, что финская полиция расследует, причастно ли судно из российского "теневого флота" к повреждению электрического кабеля, проходящего между Финляндией и Эстонией.
Читайте также на портале "Комментарии" — Украине необходимо еще 19 систем противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры от российских атак. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте во время пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Генсек НАТО подтвердил, что партнеры не только знают о просьбе Украины, но и готовы ее реализовать.
Также издание "Комментарии" сообщало – сегодня страны-члены НАТО непосредственно не участвуют ни в одном военном конфликте. Поэтому им ничего не угрожает, однако Альянс не готов к тому, что будет через четыре-пять лет. Это нужно признать. С таким заявлением на Concert Noble в Брюсселе выступил генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте.
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