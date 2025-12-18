Последствия для России будут разрушительными: в НАТО сделали острое заявление

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что если после заключения мирного соглашения Украина не сможет присоединиться к Альянсу, международные гарантии безопасности должны быть настолько жесткими, чтобы любая новая агрессия со стороны России имела для нее катастрофические последствия.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: из открытых источников

Об этом глава НАТО сказал во время совместной пресс-конференции с вице-премьер-министром и министром обороны Польши Владиславом Косиняк-Камишем, сообщает Интерфакс-Украина.

Комментируя перспективы членства Украины в НАТО, Рютте отметил, что этот вопрос имеет два измерения — принципиальное и практичное. По его словам, с точки зрения принципов любое государство евроатлантического пространства имеет право подать заявку на вступление в Альянс, закрепленную в Вашингтонском договоре. Кроме того, на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году союзники согласились с тем, что путь Украины в НАТО необратим.

В то же время, практическая сторона вопроса остается сложной.

"Сейчас несколько союзников говорят, что они не дадут своего согласия и потому воздержатся от единодушного голосования по вступлению Украины в НАТО – такие страны как Венгрия, Соединенные Штаты, Словакия и, возможно, еще несколько", — сказал Рютте.

По его словам, в связи с этим ключевым становится другой вопрос — как предотвратить повторную агрессию России после достижения длительного прекращения огня или полноценного мирного соглашения. Генсек НАТО пояснил, что рассматривается трехуровневая система таких гарантий.

"Первый уровень – это украинские вооруженные силы. Вторая линия обороны – это, конечно, то, что Коалиция желающих под руководством Великобритании и Франции разрабатывала в течение последних нескольких месяцев относительно того, как европейцы могут помочь здесь вместе с Канадой, чтобы обеспечить сохранение мира. Третий элемент – это США, американский президент заявил в августе, что он хочет, чтобы США были частью этих гарантий безопасности. И сейчас продолжаются дискуссии по поводу того, что именно это будет означать", — отметил генсек НАТО.

Рютте также подчеркнул, что Владимир Путин должен четко осознавать: в случае повторной агрессии ответ будет жестким и будет иметь разрушительные последствия. Именно с таким расчетом, по словам генсека, и формируется пакет гарантий безопасности для Украины.

Как сообщал портал "Комментарии", если удастся достичь договоренностей о присутствии европейских войск на территории Украины, это не значит, что они будут воевать. В то же время, такой шаг должен уменьшить вероятность новой агрессии РФ. Об этом в ходе общения с журналистами в Брюсселе заявил президент Владимир Зеленский.