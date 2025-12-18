Наслідки для Росії будуть руйнівними: у НАТО зробили гостру заяву

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що у разі, якщо після укладення мирної угоди Україна не зможе приєднатися до Альянсу, міжнародні гарантії безпеки мають бути настільки жорсткими, щоб будь-яка нова агресія з боку Росії мала для неї катастрофічні наслідки.

Генсек НАТО Марк Рютте. Фото: з відкритих джерел

Про це очільник НАТО сказав під час спільної пресконференції з віцепрем’єр-міністром і міністром оборони Польщі Владиславом Косіняк-Камишем, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Коментуючи перспективи членства України в НАТО, Рютте зазначив, що це питання має два виміри — принциповий і практичний. За його словами, з точки зору принципів будь-яка держава євроатлантичного простору має право подати заявку на вступ до Альянсу, що закріплено у Вашингтонському договорі. Крім того, на саміті НАТО у Вашингтоні у 2024 році союзники погодилися з тим, що шлях України до НАТО є незворотним.

Водночас практична сторона питання залишається складною.

"Зараз кілька союзників кажуть, що вони не дадуть своєї згоди і тому утримаються від одностайного голосування щодо вступу України до НАТО – такі країни, як Угорщина, Сполучені Штати, Словаччина і, можливо, ще кілька", — сказав Рютте.

За його словами, у зв’язку з цим ключовим стає інше питання — як запобігти повторній агресії Росії після досягнення тривалого припинення вогню або повноцінної мирної угоди. Генсек НАТО пояснив, що розглядається трирівнева система таких гарантій.

"Перший рівень – це українські збройні сили. Друга лінія оборони – це, звичайно, те, що Коаліція охочих під керівництвом Великої Британії та Франції розробляла протягом останніх кількох місяців стосовно того, як європейці можуть допомогти тут разом з Канадою, щоб забезпечити збереження миру. Третій елемент – це США: американський президент заявив у серпні, що він хоче, щоб США були частиною цих гарантій безпеки. І наразі тривають дискусії щодо того, що саме це означатиме", — зазначив генсек НАТО.

Рютте також підкреслив, що Володимир Путін повинен чітко усвідомлювати: у разі повторної агресії відповідь буде жорсткою та матиме руйнівні наслідки. Саме з таким розрахунком, за словами генсека, і формується нинішній пакет гарантій безпеки для України.

Як повідомляв портал "Коментарі", якщо вдасться досягти домовленостей про присутність європейських військ на території України, це не означає, що вони будуть воювати. Водночас такий крок має зменшити ймовірність нової агресії РФ. Про це під час спілкування з журналістами у Брюсселі заявив президент Володимир Зеленський.