Появилась реакция НАТО на информацию о войсках КНДР на войне в Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал возможное участие северокорейских военных на войне в Украине, которые стали бы на сторону РФ. По его словам, подобная ситуация значительно обострит конфликт.



Войска КНДР. Фото иллюстративное

Как сообщает издание Reuters, Марк Рютте провел разговор с президентом Южной Кореи Юн Сок Йолем по поводу участия войск КНДР на войне в Украине.

"Если Северная Корея направит войска в Украину, чтобы воевать на стороне России, это приведет к значительной эскалации конфликта", — сказал Рютте.

Генсек НАТО отметил, что также с лидером Южной Кореи обсудил партнерство в рамках оборонного сотрудничества и взаимосвязанной безопасности евроатлантического и Индо-Тихоокеанского регионов.

Напомним, что разведка Южной Кореи сообщила о готовности КНДР предоставить России войска для поддержки войны против Украины. По их данным, часть северокорейских войск уже находится на территории РФ, где проходит военное обучение для возможной отправки на войну в Украину.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Зеленский отреагировал на присутствие войск КНДР в Украине. По его словам, некоторые офицеры Северной Кореи были зафиксированы на временно оккупированных территориях. Вероятно, основным предназначением для солдат КНДР будет рытье окопов, чтобы освободить российские ресурсы для войны. Кроме того, часть этих солдат будет смешана с якутами и бурятами в батальонах для активных военных действий.

Также "Комментарии" писали о первой реакции Северной Кореи на заявления об участии ее солдат на войне в Украине на стороне РФ. На вопрос о северокорейских военных в Украине также попытался ответить спикер китайского МИД.





