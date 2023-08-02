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Появилась реакция НАТО на нарушение границы Польши белорусскими вертолетами

В Альянсе заявили, что продолжат работать в том направлении, чтобы гарантировать, что вся территория стран НАТО остается в безопасности

сегодня, 16:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Североатлантический Альянс внимательно мониторит ситуацию вдоль своих восточных границ. Это связано с тем, что два белорусских военных вертолета на некоторое время влетели в воздушное пространство Польши. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Telewizja Polska".

Появилась реакция НАТО на нарушение границы Польши белорусскими вертолетами

Как заявили в Альянсе, союзники находится в контакте с польскими властями.


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"Мы будем продолжать делать все необходимое, чтобы гарантировать, что вся территория Альянса остается в безопасности", — заявил источник.

Отметим, 1 августа жители польского села Беловеж сообщили, что над их домами были замечены два боевых вертолета Беларуси. Однако власти Польши сначала пытались не афишировать о том, что произошло, сообщая, что границу никто не пересекал. Только спустя некоторое время Минобороны Польши подтвердило, что произошло нарушение воздушного пространства Польши двумя белорусскими вертолетами.

Читайте также на портале "Комментарии" — самопровозглашенный президент Республики Беларусь (РБ) Александр Лукашенко разродился чередой очередных резонансных заявлений. Среди прочего – обвинил США и Британию чуть ли не в разрушении Европы. Кроме того, начал бряцать ядерным оружием, якобы уже переданным РФ и рассредоточенным по территории РБ. А еще заявил, что якобы пошутил, когда ранее говорил, будто перебазировавшиеся в Беларусь вагнеровцы хотят совершить "экскурсию" на территорию Польши. Между тем, белорусские вертолеты на днях нарушили воздушное пространство Польши. И в целом ситуация на белорусско-польской и белорусско-литовской границе явно накалилась после перебазирования вагнеровцев в Беларусь. О чем говорят последние заявления Лукашенко, а также реакция Запада на проделки белорусской армии и вагнеровцев, за которыми, похоже, просматривается тень Кремля? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.tvp.info/71713026/bialoruskie-smiglowce-kolo-bialowiezy-nato-reaguje
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