Появилась реакция НАТО на ядерные угрозы Путина

26 марта НАТО отреагировали на ядерные заявления, назвав такую риторику "опасной и безответственной". Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на The Guardian. НАТО отреагировало на ядерную риторику России (фото из открытых источников) В Альянсе раскритиковало Кремль за его "опасную и безответственную" ядерную риторику. После того как российский президент Владимир Путин заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси.

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"НАТО следит, и мы внимательно следим за ситуацией. Мы не видели никаких изменений в ядерной позиции России, которые бы побудили нас корректировать нашу собственную", — заявили в НАТО. Там отметили, что ссылка России на совместное использование ядерного оружия НАТО абсолютно обманчива. "Союзники по НАТО действуют, полностью уважая свои международные обязательства. Россия постоянно нарушает свои обязательства по контролю над вооружениями, недавно приостановив свое участие в Новом договоре СНВ", – подчеркнули там. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что у Зеленского отреагировали на заявление Путина о ядерном оружии в Беларуси. Путин своим заявлением о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси доказывает свое участие в совершении преступления. По мнению Михаила Подоляка, Путин очень предсказуем. Он заявил, что делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проиграет и ему осталось только пугать тактикой. Также "Комментарии" писали о том, что появилась реакция США на размещение ядерного оружия на территории Беларуси. Белый дом отреагировал на размещение российского ядерного вооружения на территории Беларуси и заявил, что пока не видит признаков возможного применения тактического ядерного оружия.