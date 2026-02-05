Появились тревожные сигналы: в Европе заговорили о возможном ударе России по НАТО

Вероятность вторжения России в страны НАТО и ЕС стала выше на фоне растущей напряженности внутри Европы и сомнений в готовности Альянса к быстрому ответу. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на европейских политиков и представителей сферы безопасности.

Война между Россией и НАТО. Фото: из открытых источников

Еще недавно в НАТО исходили из того, что Россия не сможет представлять прямую угрозу Альянсу как минимум до 2029 года. Однако сейчас формируется консенсус, что кризис может разразиться значительно раньше – до того, как Европа сумеет нарастить оборонные возможности. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что, по оценкам его страны, Россия способна перебросить значительные силы в течение года и уже активно наращивает ресурсы вдоль границ НАТО.

По данным WSJ, наиболее уязвимыми считаются государства Балтии – Литва, Латвия и Эстония. Военные планировщики также рассматривают риски для шведских, финских и датских островов в Балтийском море, отдельных районов Польши, а также крайнего севера Норвегии и Финляндии. Отдельно упоминается возможность ударов по стратегической инфраструктуре Европы – вплоть до порта Роттердам.

В декабре немецкие эксперты и бывшие чиновники НАТО провели военные игры, моделируя сценарий российского вторжения в Литву осенью 2026 года. В симуляции Москва использовала предлог гуманитарного кризиса в Калининграде для захвата стратегического узла Мариямполе. Отсутствие единой реакции и колебания союзников позволили России добиться успеха за считанные дни, подорвав доверие к статье 5 НАТО.

При этом литовские военные подчеркивают, что в реальности разведка дала бы больше времени на подготовку, а риск для самой России был бы крайне высок. Тем не менее аналитики предупреждают: если цель Кремля – проверить прочность Альянса, ему не потребуется ни численное превосходство, ни длительная война.

