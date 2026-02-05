З'явилися тривожні сигнали: у Європі заговорили про можливий удар Росії по НАТО

Імовірність вторгнення Росії до країн НАТО та ЄС стала вищою на тлі зростаючої напруженості всередині Європи та сумнівів у готовності Альянсу до швидкої відповіді. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на європейських політиків та представників сфери безпеки.

Війна між Росією та НАТО. Фото: з відкритих джерел

Ще нещодавно в НАТО виходило з того, що Росія не зможе становити пряму загрозу Альянсу як мінімум до 2029 року. Однак зараз формується консенсус, що криза може вибухнути значно раніше – до того, як Європа зможе наростити оборонні можливості. Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс заявив, що за оцінками його країни Росія здатна перекинути значні сили протягом року і вже активно нарощує ресурси вздовж кордонів НАТО.

За даними WSJ, найбільш уразливими вважаються держави Балтії – Литва, Латвія та Естонія. Військові планувальники також розглядають ризики для шведських, фінських та датських островів у Балтійському морі, окремих районів Польщі, а також крайньої півночі Норвегії та Фінляндії. Окремо згадується можливість ударів по стратегічній інфраструктурі Європи – до порту Роттердам.

У грудні німецькі експерти та колишні урядовці НАТО провели військові ігри, моделюючи сценарій російського вторгнення до Литви восени 2026 року. У симуляції Москва використала привід гуманітарної кризи в Калінінграді для захоплення стратегічного вузла Маріямполе. Відсутність єдиної реакції та коливання союзників дозволили Росії досягти успіху за лічені дні, підірвавши довіру до статті 5 НАТО.

При цьому литовські військові наголошують, що насправді розвідка дала б більше часу на підготовку, а ризик для самої Росії був би вкрай високим. Проте аналітики попереджають: якщо мета Кремля – перевірити міцність Альянсу, йому не знадобиться чисельна перевага, ні тривала війна.

